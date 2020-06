TASR

Gasol sa chce vrátiť na palubovky, nevylučuje NBA ani Európu

Španielsky basketbalista Pau Gasol nehral pre zranenie viac ako rok, no stále nemyslí na koniec kariéry.

Hráč Los Angeles Lakers Pau Gasol (vpravo) v súboji s Gregom Smithom z Houstonu Rockets — Foto: TASR/AP

Madrid 10. júna (TASR) - Španielsky basketbalista Pau Gasol nehral pre zranenie viac ako rok, no stále nemyslí na koniec kariéry. Trojnásobný olympijský medailista dokonca uvažuje aj nad návratom do NBA a nezavrhol ani účasť na budúcoročnej olympiáde.

Tridsaťdeväťročný Gasol však vie, že ak sa chce predstaviť v Tokiu, musí zvládnuť návrat na palubovku. Jeho rekonvalescenciu po zranení členka spomalila pandémia koronavírusu, na druhej strane privítal viac času na uzdravenie.

Cíti sa dobre

„Cítim sa dobre, mal som veľa času na zotavenie. Či však ešte môžem pokračovať sa dozviem až po tom, ako začnem behať a skákať,“ citovala Gasola agentúra AP. V NBA hral naposledy vlani v Milwaukee, v lete podpísal kontrakt s Portlandom, ale nenastúpil ani na jeden zápas.

V prípade návratu má predstavu, kde by rád zakončil kariéru, no necháva si otvorené viaceré možnosti. „Ak bude noha v poriadku, určite chcem hrať a je mi jedno, či v NBA alebo Európe. Je pre mňa lákavé zakončiť kariéru v Los Angeles Lakers, ale aj Barcelona by bola fajn. Musím byť však realista, uvidím, ako sa vyvinú okolnosti.“

Gasol strávil v NBA osemnásť rokov a dvakrát získal s Lakers titul. Okrem Los Angeles pôsobil aj v Memphise, Chicagu, San Antoniu a Milwaukee. V Európe začal kariéru v Barcelone, z ktorej v roku 2001 zamieril do zámoria.