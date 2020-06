TASR

Dnes o 14:21 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hornets čaká úspornejší režim, Bačo: Pocítime aj odchod brankára

Odchod brankárskej jednotky Martina Laciaka, ale aj očakávané škrty v rozpočte pridali nové vrásky trénerovi a zároveň športovému manažérovi vodnopólového klubu ŠK Hornets Košice Karolovi Bačovi.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Agerpres

Košice 10. júna (TASR) - Odchod brankárskej jednotky Martina Laciaka, ale aj očakávané škrty v rozpočte pridali nové vrásky trénerovi a zároveň športovému manažérovi vodnopólového klubu ŠK Hornets Košice Karolovi Bačovi. „Alfou a omegou našich možností budú financie. Na 99-percent však bude naša blízka budúcnosť o úspornejšom režime,“ uviedol Bačo pre TASR.

„Dôležité bude spraviť si finančnú analýzu. Ako športový riaditeľ môžem plánovať hocičo, ale ekonomika ma nepustí. Ja by som najradšej trénoval celý deň v bazéne, ale keď to nejde, tak to nejde. Leto nám poslúži na to, aby sme sa takpovediac dali dokopy. Týmto ďakujem mestu Košice za to, že budeme môcť využiť bazén košického ČH-čka za výhodných podmienok,“ poznamenal Bačo.

Pochmúrna budúcnosť

Začiatkom júna ho potešilo nadšenie, s akým sa nielen jeho zverenci, ale aj hráči mladších vekových kategórií vrhli do bazéna. Pozitívny postoj vodných pólistov je potešiteľný, menšiu radosť má Bačo z pohľadu do ekonomickej budúcnosti klubu.

„Nie je žiadne tajomstvo, že šport v uplynulých troch mesiacoch veľmi utrpel. V najbližšom období preto budeme uvažovať nad tým, čo si budeme môcť dovoliť. Na 99 percent to bude o úspornejšom režime. S tým súvisí aj to, koľko hodín bazénu si budeme môcť objednať, ale aj možnosti vycestovať za súpermi. Verím však, že mužstvo poskladáme tak, aby sme vedeli riadne trénovať." Hornets by v lete radi usporiadali lokálny turnaj, Bačo by si na ňom vedel predstaviť aj tím silného Miškovca.

Zatiaľ je istý jeden odchod

Bačo verí, že káder A-mužstva sa výrazne nezmení, zatiaľ je istý iba jeden odchod. Avšak zásadný, podľa trénera môže absencia brankára Martina Laciaka výrazne ovplyvniť silu tímu.

„Za uplynulé tri roky sme prišli o dvoch brankárov, ktorých sme si vychovali. Nie je však možné každý rok vychovať reprezentanta. Veril som, že Maťo ešte zotrvá, ale chápem ho, že chce využiť šancu ísť do zahraničia. Ako klub sme vždy hovorili, že našou snahou je vychovávať hráčov pre reprezentáciu. Na jednej strane ma mrzí, že prídem o brankára, ktorý bol v minulej sezóne veľkou oporou, na druhej to znamená, že nás čaká práca s veľmi mladými brankármi. Myslím si, že oslabením brankárskeho postu padneme trochu dolu, ale zároveň verím, že mladí sa budú postupne zlepšovať a časom budú oporami,“ poznamenal Bačo.