Dominika Pacigová

Ľudia s údivom sledujú jej videá: 17-ročná študentka sa vďaka experimentu stala hviezdou internetu

Fanúšikov denne informuje o tom, čo sa deje. Mnohí nedokážu uveriť vlastným očiam.

Videá mladej Hannah si získali srdcia ľudí z celého sveta. — Foto: Reprotofo TikTok/.baby.frogs

CLANABOGAN 10. júna - Hannah McSorley má iba 17 rokov, no počas karantény sa stala hviezdou internetu. Všimla si žabí poter, ktorý sa rozhodla zachrániť. Z embryí sa po niekoľkých dňoch vyliahli žubrienky. Každý deň informuje svojich fanúšikov o zmenách, uvádza portál The Irish News.

Ľudia s údivom sledujú jej experiment

Hannah prišla počas karantény s geniálnou myšlienkou. „Žijem na vidieku a bola som sa prejsť s deväťročným bratom. Na okraji poľa sme si všimli žabí poter,“ povedala 17-ročná študentka.

Žabí poter sa rozhodla zachrániť. Spočiatku to vnímala ako skvelú príležitosť, ako ukázať bratovi, čo sa stane. Veľkú plastovú nádobu naplnila vodou, bahnom z rybníka a menšími skalami. Po niekoľkých dňoch sa z embryí vyliahli žubrienky s dlhými chvostami a čiernymi telami.

S odstupom času by z nich mali vyrásť žaby, pričom dokopy by ich malo byť okolo 38-tisíc. Keď budú na to pripravené, chce ich vypustiť do voľnej prírody. Už hneď na začiatku svojho experimentu si vytvorila účet na sociálnej sieti TikTok.

Denne informuje fanúšikov o tom, čo sa deje. Získala si srdcia ľudí z celého sveta, ktorí s údivom sledujú každodenný progres. „Som šokovaná, aké sú moje príspevky populárne. Je to jednoduchá vec, som prekvapená, že toľkí ľudia jej venujú pozornosť,“ uzavrela Hannah.