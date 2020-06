TASR

Serie A možno už v auguste s divákmi, tvrdí štátny tajomník Sibilia

Túto myšlienku podporil aj štátny tajomník ministerstva vnútra Carlo Sibilia.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Rím 10. júna (TASR) - Podľa talianskeho ministerstva zdravotníctva by sa po ústupe pandémie koronavírusu mohli už v auguste hrať futbalové zápasy Serie A za prítomnosti divákov. Túto myšlienku podporil aj štátny tajomník ministerstva vnútra Carlo Sibilia.

„Futbal s plnými tribúnami fanúšikov a v komornej atmosfére sú dve rozdielne veci. Snívam o tom, že sa ľudia budú môcť už čoskoro vrátiť na štadióny, ale musíme byť opatrní. Dúfam, že v auguste alebo v septembri to bude možné,“ vyhlásil Sibilia v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Punto Nuovo.

Život v Taliansku sa postupne vracia do normálu, ľudia môžu v obmedzenom počte opäť chodiť do kina a navštevovať ďalšie kultúrne podujatia. „Vo futbale je pri 10-tisícovej návšteve ťažšie zaručiť sociálny odstup napríklad pri príchode divákov na štadión cez turnikety. Musíme si ešte počkať. Koniec augusta vidím ako reálny dátum, keď by sa mohli fanúšikovia vrátiť na štadióny,“ dodal Sibilia.