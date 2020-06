Ľubomíra Somodiová

Múdry psík má vlastný lístok a každý deň nasadá na autobus, aby sa stretol s kamošmi

Sučku Eclipse si obľúbili všetci - cestujúci, vodiči a aj ostatné psy v parku.

Eclipse a jej denná rutina. — Foto: Facebook/Robbie Lauren

KALIFORNIA 10. júna - Svet je plný rozkošných a zároveň veľmi múdrych psov. Rozhodne medzi nich patrí aj Eclipse. Čierna sučka každý deň nasadá do autobusu, aby navštívila svojich kamarátov v parku a strávila s nimi pohodové chvíle.

Lístok pripevnený na obojku

Eclipse je úplne samostatná. Na rozdiel od svojich štvornohých kamošov sa vozí autobusom bez svojho pána. Dokonca má vlastný mesačník, ktorý má pripevnenú na obojku.

Keď ma hrania s ostatnými psíkmi dosť, počká na autobus, ktorý ju zavezie späť domov.

Cesta do psieho parku. Foto: Facebook/Robbie Lauren

S cestujúcimi je kamarátka

Vodiči a pravidelní cestujúci ju už dobre poznajú. Vždy sú veľmi potešia, keď si k nim prisadne. Jedna z cestujúcich, Robbie Lauren, sa o nezvyčajný príbeh ešte nezvyčajnejšieho psa podelila na sociálnej sieti.

Kto by jej odolal? Foto: Facebook/Robbie Lauren

„Všetko to začalo, keď Eclipse čakala na svojho pána Jeffa Younga, ktorému to príliš dlho trvalo. Jej už sa nechcelo viac vyčkávať, tak jednoducho nastúpila do autobusu bez neho. Vodič autobusu ju spoznal a vysadil ju v parku pre psov,“ prezradila. Jeff za ňou neskôr prišiel.

Po tom, čo takto sama absolvovala niekoľko výletov, jej majiteľ dal absolútnu voľnosť. Ona sa vždy po pár hodinách k nemu s radosťou vracia. „Dokonca jej to povolili aj policajti, pokiaľ s tým budú vodiči súhlasiť. Každému prináša šťastie,“ dodala Lauren.

