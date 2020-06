TASR

Pellegrini sa rozhodol. Odchádza zo Smeru, jasný odkaz Robertovi Ficovi

Peter Pellegrini (Smer-SD) už viac nespája svoju politickú budúcnosť so stranou Smer-SD.

Robert Fico a Peter Pellegrini — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 10. júna (TASR) - Peter Pellegrini končí v strane Smer-SD. Viac s ňou nespája svoju politickú budúcnosť, vzdáva sa funkcie jej podpredsedu a značku Smer-SD podľa vlastných slov necháva „otcovi zakladateľovi“ predsedovi Robertovi Ficovi.

Vyhlásil to na stredajšej tlačovej konferencii. Nevylúčil založenie novej strany, nechce prevziať už existujúci subjekt. Naďalej chce ísť cestou sociálnej demokracie.

„Sľubovali sme zodpovednú zmenu a ja som tej zodpovednej zmene uveril. Pre mňa to nebol volebný slogan. Pre mňa to bola výzva, ale zároveň to bol aj sľub, ktorý sme dali voličom,“ povedal Pellegrini s tým, že strana akoby tento sľub nechcela naplniť. „Ja som sa snažil v rôznych iných formách vyvolať diskusiu, zakričať, že niečo nie je dobré," dodal.

V Smere-SD sa už dlhšie diskutovalo o zmenách a budúcnosti strany. Pellegrini prejavil záujem kandidovať na post predsedu. Jeho odchod zrejme budú nasledovať ďalší, Pellegrini ich na tlačovej konferencii nemenoval.

Pred časom vyzval Fica, aby odišiel z vedenia strany. Šéf Smeru-SD opakovane v minulosti zdôraznil, že strana potrebuje nových bojovníkov, ale nie teoretikov a „slniečkarov“.