Lyon v odvete Ligy majstrov s Juventusom už bez Tousarta, v júli odíde do Herthy

Na snímke uprostred stredopoliar Lyonu Lucas Tousart (číslo 29) oslavuje svoj gól do siete Juventusu — Foto: TASR/AP

Berlín 9. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Lucas Tousart nebude k dispozícii Olympiqueu Lyon v zápasoch Ligy majstrov, keď sa prestížna súťaž znovu rozbehne. Dvadsaťtriročnému defenzívnemu stredopoliarovi totiž 30. júna vyprší hosťovanie a odíde do Herthy Berlín.

Tousart prestúpil z Lyonu do Herthy už v januári, no kluby sa dohodli, že zostane v Olympiqueu na hosťovaní do konca sezóny. Zasiahla však pandémia koronavírusu a vo Francúzsku sa rozhodli ročník 2019/2020 zrušiť. Lyon však pokračuje v Lige majstrov, ktorá by sa mala reštartovať v auguste.

Tousart rozhodol o triumfe v prvom zápase osemfinále proti Juventusu Turín (1:0). Odvetu už pred pandémiou odohrať nestihli.

„Sme šťastní, že je konečne jasno a že v júli môžeme privítať Lucasa ako nového hráča Herthy,“ uviedol športový riaditeľ Berlínčanov Michael Preetz podľa agentúry AP. V Herthe pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Peter Pekarík.