Dnes o 18:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Lucie Bílá nie je len úspešná speváčka. Vo voľnom čase plní sny najzraniteľnejším, ale nechváli sa tým

Lucie Bílá myslí aj na ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Pozrite si video.

Lucie Bílá je speváčka s veľkým srdcom. — Foto: Instagram/luciebila

KOLÍN 10. júna - Hviezda českých i slovenských pódií Lucie Bílá je nielen úspešnou speváčkou s nezameniteľným hlasom a úsmevom, ale najmä ženou, ktorá veľmi často myslí na tých, ktorí potrebujú najviac pomoc. A neostáva len pri sladkých slovách.

Pomocnú ruku podáva veľmi často a rada. Naposledy v neľahkej situácii pomohla pánovi na vozíčku. Ten sa môže v týchto dňoch tešiť nielen z moderného elektrického vozíka, ale aj peknej spomienky. Speváčka ho prišla osobne navštíviť s partnerom a predať tento prospešný dar.

Speváčku dojala radosť

„Dnes som prežila krásny deň s pánom Václavom z Kolína. Jeho úprimná radosť z nového elektrického vozíka ma dojala,“ vyznala sa speváčka v príspevku na sociálnej sieti. Následne sa vybrala aj do bytu obdarovaného.

Muža okrem svojej prítomnosti potešila aj osobným darčekom. „Ja som vám cestou urobila svätého Kryštofa, to je pre šťastie,“ povedala speváčka, pričom vytiahla ručne vyrobeného anjelika, ktorého zavesila na elektrický vozík.

S úsmevom si sadla za šijací stroj a aktívne zásobovala rúškami

Speváčka pomáha dlhodobo a doslova svojimi rukami. V čase pandémie nezištne ušila veľké množstvo rúšok sestričkám a doktorom.

„A že sa mi nebude hodiť moja profesia krajčírky. Chystám balík do Kladenskej nemocnice,“ okomentovala situáciu pred približne tromi mesiacmi v čase, keď bol nedostatok rúšok, a najmä ľudia v prvej línii sa potrebovali chrániť pred koronavírusom.

Napriek tomu, že vďaka hlasu a charizme máva obvykle stále plné sály a pracovný diár a v čase pandémie si mohla užívať voľno so svojou rodinou, sadla si opäť za šijací stroj, pri ktorom sedela azda najaktívnejšie v čase, keď sa učila za dámsku krajčírku. „Ako som len rada, že som krajčírkou,“ opísala s úsmevom.

Doma vyrába šperky na charitatívne účely

Sny pomáha plniť aj vďaka fanúšikom. Lucie totiž doma vyrába charitatívne šperky ako anjelikov, náušnice, ružence, pričom zisk zo zakúpených vecí putuje na charitatívne účely.

Naposledy takto stihla poďakovať svojim priaznivcom pri návšteve obdarovaného pána z Kolína: „Ďakujem za každého zakúpeného anjelika, vďaka ktorým môžem plniť sny.“

Veľké gesto pre otca

Nedávno urobila veľké gesto aj pre svojho milovaného otca Josefa Zaňáka. Chytila sa príležitosti a vrátila „život“ krčmičke v jej rodnej dedinke Otvovice.

„Môj ocko chodil na Formanku celý život. Má tam svoje miesto, stoličku, spomienky, a má to tam rád. Už len preto stálo za to celé to zachrániť a zrekonštruovať. Nemohla som sa dočkať, kedy ho novými priestormi prevediem. Jeho nadšenie je pre mňa tou najväčšou odmenou. Je to tam vraj špičkové,“ vyznala sa Bílá.