Dominika Pacigová

Dnes o 20:09 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Na pohľad jemná Monika je riadiacou letovej prevádzky: V dramatických situáciách musíme byť pilotovi oporou a nesmieme podľahnúť stresu

S pilotmi komunikujú v angličtine a slovenčine, pomocou predpísanej frazeológie. V núdzových situáciách poskytujú pilotovi pomoc a podporu v najvyššej možnej miere.

Monika miluje svoju prácu. Stala sa jej koníčkom. — Foto: Facebook/Monika Hasajová, archív MH

BRATISLAVA 10. júna - Monika Hasajová bola už od detstva fanúšičkou letectva. Najprv pracovala ako letuška, dnes je riadiacou letovej prevádzky. Jej úlohou je zabraňovať zrážkam lietadiel, ale aj udržiavať rýchly a usporiadaný tok letovej prevádzky.

V práci musí byť neustále sústredená, pretože stotiny sekundy zohrávajú veľkú rolu. Spolu s kolegami musia byť pripravení aj na dramatické situácie, akými sú napríklad poruchy, nedostatok paliva, či únos lietadla.

„Základom je zachovať pokoj, uvedomiť si, že v dramatických situáciách musíme byť pilotovi oporou a nesmieme podľahnúť stresu, aby sme vo vysielačke nezneli vystrašene. Tým by sme mohli znervózniť posádku ešte viac,“ hovorí Monika Hasajová pre Dobré noviny.

V rozhovore s Monikou Hasajovou sa dozviete: aké správanie pasažierov na palube lietadla jej dokázalo znepríjemniť deň,

z čoho sa skladá výcvik na získanie oprávnenia na výkon funkcie riadiaceho letovej prevádzky,

čo ju na tejto profesii najviac lákalo,

ako vyzerá jej bežný pracovný deň,

či už zažila nejaké dramatické situácie, ako sú napríklad požiar, či únos lietadla.

Bola vo viacerých európskych krajinách

V súčasnosti pracujete ako riadiaca letovej prevádzky, no kedysi ste boli letuškou. Aké správanie ľudí vás dokázalo nahnevať?

Najhorší pasažieri boli tí, ktorí nedodržiavali bezpečnostné postupy, neuvedomovali si, že sú v lietadle a nie vo vlaku, tí, ktorí stáli v čase, keď mali sedieť, a celkovo nerešpektovali pokyny posádky. To často viedlo k zdržaniam a nervozite ostatných pasažierov. Bolo nepríjemné pracovať s arogantnými, povýšeneckými ľuďmi či takými, ktorí kričia na letušku len preto, že je na letisku hmla. No na druhej strane, musím povedať, že mnohí moji pasažieri boli milí a veselí ľudia, ktorí mi často spríjemnili deň.

Do akých krajín ste sa vďaka tejto profesii dostali?

Dovolím si tvrdiť, že do väčšiny európskych krajín - napríklad do Anglicka, Litvy, Nórska, Fínska, Talianska, Nemecka, Bulharska, Rumunska, Poľska, Holandska, či na Island. Okrem toho sme mali linku do Izraela či Dubaja.

Mali ste dostatok času na to, aby ste jednotlivé destinácie aj navštívili?

Väčšinou nie. Tým, že sme lietali na krátke vzdialenosti, stihli sme sa vrátiť domov a neboli sme nútení prespávať v danej destinácii. Avšak táto práca mi umožnila spoznávať krajiny tým, že som bola občas presunutá na základňu do iného štátu.

Každý deň je iný

Prejdime k vašej súčasnej profesii. Z čoho pozostáva výcvik na získanie oprávnenia na výkon funkcie riadiaceho letovej prevádzky?

Z teoretickej a praktickej časti. Počas teoretickej časti študujeme predmety ako meteorológiu, navigáciu, letecké právo, ľudský faktor, letecké systémy a podobne. Ďalej nasleduje praktická časť na simulátore a po úspešnom zvládnutí týchto častí môžeme prvýkrát s roztraseným hlasom prehovoriť k reálnemu lietadlu, avšak stále pod dohľadom inštruktora, čomu hovoríme výcvik v reálnej prevádzke.

Ako dlho trvá, kým sa človek môže stať riadiacim letovej prevádzky?

Je to veľmi individuálne, no len zriedka to trvá menej ako dva roky.

Ide o špecifickú a zaujímavú prácu. Čo vás na nej najviac lákalo?

Je to práca, ktorú nemôže robiť každý. Každý deň je iný, stereotyp v tomto prípade nehrozí. Tým, že sa technológie neustále vylepšujú, je potrebné prispôsobiť sa rôznym zmenám, a to ma taktiež baví. Som typom človeka, ktorý sa rád vzdeláva a posúva vpred.

Naplnili sa vaše očakávania?

Určite áno, pretože som fanúšikom letectva a vedela som, že idem do niečoho, čo nebude len prácou, ale aj koníčkom.

Monika v práci. Foto: archív Moniky Hasajovej

Na všetky dramatické situácie sú poctivo vytrénovaní

Čo všetko zahŕňa vaša práca?

Poskytujeme službu riadenia letovej prevádzky, pohotovostnú službu a informačnú službu. Našou úlohou je zabraňovať najmä zrážkam medzi lietadlami a udržiavať rýchly i usporiadaný tok letovej prevádzky. Medzi jednotlivými lietadlami musí byť dodržaný predpísaný rozstup, čo vieme docieliť vydávaním rôznych príkazov, ktoré následne pilot vykoná.

Podľa určených dohôd vykonávame koordináciu s okolitými štátmi, prípadne inými zložkami podľa potreby. V práci takisto prihliadame na ekonomiku a efektívnosť letov. Podľa možností sa snažíme vyhovieť rôznym požiadavkám pilotov, informujeme ich o prevádzkových alebo meteorologických podmienkach. V núdzových situáciách poskytujeme pilotovi pomoc a podporu v najvyššej možnej miere.

Zažili ste už aj vy nejaké dramatické situácie, ako sú napríklad požiar či únos lietadla?

Ja osobne, našťastie, ešte nie. Na všetky dramatické situácie sme však poctivo vytrénovaní, riadiaci letovej prevádzky musí vedieť, ako správne reagovať v prípade rôznych porúch, vysadenia motora, straty pretlaku, požiaru, nedostatku paliva, nepriaznivého počasia, únosu, či bomby na palube.

Ako by ste mali v spomínaných situáciách reagovať?

Na každú zo situácií sú určené konkrétne postupy. Základom je však zachovať pokoj, uvedomiť si, že v dramatických situáciách musíme byť pilotovi oporou, a nesmieme podľahnúť stresu, aby sme vo vysielačke nezneli vystrašene. Tým by sme mohli znervózniť posádku ešte viac.

Okrem lietadla v núdzi máme na spojení ešte niekoľko ďalších lietadiel. Je dôležité sústrediť sa aj na tie ostatné, nezanedbať ich tým, že nás v danej chvíli až tak „nepotrebujú“.

Majú prestávky na oddych

Ako teda vyzerá váš bežný pracovný deň?

Po príchode do práce sa najprv oboznámime s prevádzkovou situáciou, rôznymi zmenami vo vzdušnom priestore, a preberieme službu odchádzajúceho kolegu. Vzdušný priestor Slovenskej republiky je neustále monitorovaný, nikdy nie je bez dozoru. Na pracovnej pozícii si nasadíme headset (slúchadlá s mikrofónom na komunikáciu s pilotom) a komunikujeme. Symboly lietadiel spolu s informáciami o konkrétnych letoch sledujeme na radarovej obrazovke. Po skončení služby odovzdáme potrebné informácie ďalšej zmene.

V akom jazyku komunikujete s pilotmi?

V 99% v angličtine a v slovenčine, pomocou predpísanej frazeológie.

Koľko hodín denne sedíte za počítačom?

To vždy záleží od konkrétnej prevádzkovej situácie. Máme však určené prestávky na oddych, čím sa vieme vyhnúť únave a ostať stále v strehu.

Ide o psychicky náročnú prácu. Akým spôsobom relaxujete?

Ideálna je určite nejaká fyzická aktivita, ktorá predstavuje relax pre myseľ a je kompenzáciou sedavého zamestnania. Snažím sa športovať, som však dosť lenivý človek, radšej sa preveziem na motorke alebo len tak v aute s dobrou hudbou. Vo filmoch preferujem plytký a jednoduchý humor, nič náročné na rozmýšľanie. Je pre mňa nesmierne dôležité nezaťažovať mozog vo voľnom čase, teda sudoku alebo šach nehrozí.

Monika najprv pracovala ako letuška, dnes je riadiacou letovej prevádzky. Foto: archív Moniky Hasajovej