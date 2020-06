Dominika Pacigová

Dnes o 11:20 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Viktor Vincze po rokoch zverejnil fotky z neverejnej svadby. A pridal vyznanie, ktoré roztápa srdcia

Pred tromi rokmi si povedali svoje áno. Slová Viktora Vinczeho by si mal prečítať každý.

Archívne snímky, manželia Vinczeovci. — Foto: Instagram/viktorvincze

BRATISLAVA 10. júna - Známy televízny moderátor Viktor Vincze sa snaží žiť tak, aby šetril životné prostredie. Popri práci sa venuje ekologickým témam, no na sociálnych sieťach hovorí otvorene aj o súkromných záležitostiach.

Pred tromi rokmi si s manželkou Adelou Vinczeovou povedali svoje áno na prvej a „neverejnej“ svadbe. Pri tejto príležitosti sa v deň ich výročia rozhodol publikovať fotky, ktoré dojali mnohých Slovákov.

Užívajú si spoločne strávené chvíle

Viktor sa pred tromi rokmi stal manželom. 9. júna 2017 mali s Adelou svadbu vo Svätom Jure. „Ráno som musel ísť na otočku do Galanty, lebo mi chýbal rodný list. Paparazzi moje prenasledovanie vzdal na výjazde z Bratislavy a medzitým Adelku, skrčenú na zadnom sedadle prepašoval sused z garáže našej bytovky (ďakujeme Maťovi Mercovi). Len v kruhu najbližšej rodiny nás zosobášil v evanjelickom kostole skvelý a charizmatický Michal Koreň,“ zaspomínal známy televízny moderátor na ich veľký deň na Instagrame.

Na tento veľký deň pravdepodobne nikdy nezabudnú. „Keď sme si štrngali druhým pohárom vína už ako zosobášený pár, prišla mi správa od bulvárneho fotografa zaparkovaného pred naším bratislavským bytom, či neviem, kedy presne Adelka odíde z domu, lebo ‚máme informáciu, že okolo druhej‘. Večer sme sa presunuli do tomášovského kaštieľa a na druhý deň rozbehli najlepší žúr našich životov,“ dodal.

Po troch rokoch tvoria šťastný pár a idú mnohým príkladom. „Aj po troch rokoch platí to isté. Som mužom ženy, ktorá nečaká, že ju budem robiť šťastnou, a ani ja to nečakám od nej. Za to si je zodpovedný každý sám, aj preto nám je spolu dobre. Neplytváme zažitými frázami, že rodina je základ, ani že manželstvo je zmyslom života. Lebo základom a zmyslom nášho života je život sám. A zatiaľ je perfektný taký, aký je. Sme zaň, aj za dnešný deň, veľmi vďační,“ uzavrel Vincze.