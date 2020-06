TASR

Včera o 23:12 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Kanoistika: Kalendár domácich pretekov je nabitý, Baláž podporí charitu

Slovenský rýchlostný kanoista Samuel Baláž sa vo štvrtok 11. júna predstaví na charitatívnom podujatí Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF).

Na snímke slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž pri mape trati — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 9. júna (TASR) - Slovenský rýchlostný kanoista Samuel Baláž sa vo štvrtok 11. júna predstaví na charitatívnom podujatí Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF). V rámci akcie na podporu organizácie Lekári bez hraníc sa pokúsi prekonať svetový výkon na päťkilometrovej trase z Karlovej Vsi dole Dunajom, cieľ bude medzi Starým mostom a Mostom Apollo.

Celosvetová akcia prebieha od 15. mája do 14. júna a „pretekať sa“ môže v troch kategóriách - na jazere, rieke a trenažéri na trati dlhej 5 kilometrov. Každý, kto sa prihlási na preteky, uhradí štartovné - dobrovoľný príspevok od 5€ do 100€, ktorý poputuje Lekárom bez hraníc.

Ide o podporu zdravotníkov

Každý týždeň sa vyhlási víťaz daného týždňa, ktorý získa odmenu v podobe pádla. V týchto virtuálnych celosvetových pretekoch však nejde ani tak o výhru, ale o podporu zdravotníkov vo svete.

„Viem si odhadnúť čas na stojatej vode, dvadsať minút je extrémne rýchly čas, ale ako to bude na Dunaji vôbec neviem a sám som zvedavý, ako to zvládnem. V každom prípade sa na to teším, je to niečo nové mimo tréningu. Túto možnosť som prijal veľmi rád,“ povedal Baláž pre TASR.

Začnú sa aj domáce preteky

Na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave informovali predstavitelia slovenského kanoistického športu aj o termínoch domácich pretekov. Tie sa opäť rozbehnú po prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu.

„Som rád, že sa pandémia dostala do úzadia, ale ešte nekričme, pretože sa úplne neskončila. Neplánovali sme však, že budeme tento rok riešiť súťaže v rámci Slovenska,“ uviedol predseda sekcie hladkých vôd (SHV) Róbert Petriska.

Prípravu začala aj skupina Likéra

Prípravu začala po uvoľnení športovísk aj skupina okolo reprezentačného trénera Petra Likéra. V čase opatrení mali jeho členovia vrátane olympijskej K4 voľno. „Nikto z nás nemáme s takouto vecou skúsenosti, takže každý z nás stál pred oknom, cez ktoré nebolo vidieť. Rozmýšľal som celý čas ako robiť prípravu a kde. Čo sa týka K4, my máme splnené kvóty a prišiel som na to, že nemusíme robiť paniku. Zaujíma nás najmä olympiáda. Dal som chalanom teraz voľno, ale nie úplné. Nemal som atléta čím kŕmiť, ale teraz keď sa to uvoľnilo, tak sme pred dvoma týždňami začali trénovať. Keď už vieme, že môžeme vidieť reprezentantov na prvých kontrolných pretekoch doma, tak sa chceme najskôr chystať v domácich podmienkach. Nevieme, či sa bude pretekať vo svete, ale vieme, kde sa budeme zhruba nachádzať v rámci Slovenska. Takže domáca interná príprava je teraz najdôležitejšia," povedal Likér.