Včera o 22:11 čítanie na minútu 0 zdieľaní Zbierka Belasý motýľ pomôže ľuďom, ktorých zrádzajú svaly

Druhý júnový piatok (12. 6.) je tradične venovaný ľuďom, ktorých zrádzajú ich svaly.

Ilustračné foto — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 9. júna (TASR) – Druhý júnový piatok (12. 6.) je tradične venovaný ľuďom, ktorých zrádzajú ich svaly. Na celom Slovensku sa koná zbierka pre ľudí s nervovosvalovými ochoreniami Belasý motýľ, ktorú organizuje Organizácia muskulárnych dystrofikov (OMD) v SR. TASR o tom informoval koordinátor zbierky Jozef Blažek.

Súčasťou zbierky je aj sprievodný program počas tohto týždňa, teda online koncerty na sociálnej sieti. V utorok o 20.00 h zahrá kapela Bad Karma Boy a v stredu (10. 6.) o 20.00 h skupina Polemic.

Možno prispieť na webe alebo cez SMS

Tento rok zbierka oslavuje svoje 20. výročie. Keďže sa jej aktívne zúčastňujú aj ľudia s nervovosvalovými ochoreniami, ktorí sú skupinou väčšmi ohrozenou novým koronavírusom, v piatok v uliciach nebudú dobrovoľníci s belasým logom zbierky, ale prispieť možno na webe www.omdvsr.sk alebo poslaním darcovskej SMS na číslo 877.

Výťažok zo zbierky pomôže pacientom uhradiť doplatky za kompenzačné pomôcky, ktoré štát neprepláca v plnej výške. „Ide najmä o pomôcky, ako sú elektrické a mechanické vozíky, rôzne zdviháky, odsávačky hlienov či dýchacie prístroje. Jednoducho, sú to také pomôcky, ktoré človek potrebuje, aby ráno vôbec vstal z postele, aby sa mohol dostať do práce či do školy,“ priblížil Blažek.

Ochorenie postihuje nielen dospelých

Nervovosvalové ochorenia postihujú kostrové svaly a periférne nervy. Sú rôznorodé, avšak všetky spôsobujú postupné slabnutie svalov vrátane dýchacích a hltacích. Odlišujú sa rýchlosťou, ktorou sa ochorenie zhoršuje, a vekom nástupu pridružených komplikácií. Ochorenia postihujú nielen dospelých, ale aj deti a bábätká.

Neexistuje na ne liek. Starostlivosťou na základe medicínskych štandardov, rehabilitáciou a používaním vhodných kompenzačných pomôcok je možné zhoršovanie ochorenia spomaliť, predchádzať vzniku zdravotných komplikácii a zvýšiť kvalitu života ľudí s nervovosvalovými ochoreniami.