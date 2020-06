TASR

Dnes o 14:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bratislavské letisko sa pripravuje na otváranie hraníc. V pláne sú lety do týchto lokalít

Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave sú v pláne lety do Bulharska, Grécka a na Cyprus.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 9. júna (TASR) – Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave sú v pláne lety do Bulharska, Grécka a na Cyprus. Do ostatných krajín, s ktorými sa aktuálne hranice otvoria, sa z Bratislavy pravidelnou leteckou dopravou v súčasnosti nelieta, pravidelné lety na Maltu dopravcom Ryanair sú v pláne od konca októbra.

Informovala o tom hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková v súvislosti s ohláseným otváraním hraníc Slovenska s ďalšími krajinami. Letecký dopravca Ryanair už skôr avizoval, že od júla plánuje obnoviť približne 40 % letov v rámci svojej siete letov.

„Ryanair má v pláne spustiť aj lety z Bratislavy. Lety z Bratislavy do bulharského Burgasu a z neho sú v pláne od 4. júla každý piatok, jedenkrát týždenne, čo je ideálne na týždňovú či dvojtýždňovú dovolenku,“ priblížila Ševčíková.

Bez Cyprus Airways

Lety do gréckeho mesta Solún plánuje írsky dopravca spustiť z Bratislavy od 6. júla každý pondelok, jedenkrát týždenne, a lety na grécky ostrov Korfu od 7. júla každý utorok, tiež raz do týždňa. Lety do Atén sú v pláne od zimného letového poriadku, od konca októbra 2020. Ryanair má zároveň naplánované lety z letiska v Bratislave aj do mesta Pafos na Cypre od 4. júla s frekvenciou raz týždenne, každú sobotu.

Cyperský dopravca Cyprus Airways, ktorý plánoval práve od 9. júna spustiť pravidelné linky z Bratislavy do cyperského mesta Larnaka, z dôvodu koronakrízy svoje plánované lety z Bratislavy tento rok neuskutoční. Plánoval tiež lety na Rodos a Korfu.

Čo plánuje Wizz Air?

Pravidelné lety Ryanairu z Bratislavy na ostrov Malta sú v pláne od zimného letového poriadku, od konca októbra 2020. Letecký dopravca Wizz Air má z Bratislavy plánované lety do bulharskej Sofie a z nej do Bratislavy od 15. júna s frekvenciou trikrát týždenne v júni, od júla štyrikrát týždenne.

Od druhej polovice júna má pravidelné sezónne letecké linky naplánované z Bratislavy aj dopravca Smartwings. Využívajú ich cestovné kancelárie aj individuálni cestovatelia. „Počas tohtoročnej letnej sezóny by mali z Letiska M. R. Štefánika smerovať letecké linky na grécke ostrovy Kréta (Heraklion), Rodos, Zakynthos a Korfu, do bulharského Burgasu či Larnaky na Cypre a spiatočne,“ ozrejmila hovorkyňa.

Hygienické opatrenia

Zároveň dodala, že hygienické opatrenia, ktoré bude potrebné na letiskách dodržiavať po spustení civilných letov, nariaďuje slovenským letiskám hlavný hygienik či Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. „Letisko M. R. Štefánika sa pripravuje na ich zavedenie po tom, ako bude nariadenie konkretizované,“ ubezpečila Ševčíková.

Už teraz je však podľa nej samozrejmosťou pravidelná dezinfekcia priestorov terminálu letiska, letiskových autobusov, držadiel a dotykových plôch. V budove letiska sú umiestnené zariadenia na dezinfekciu rúk a zamestnanci letiska, ktorí prichádzajú do kontaktu s cestujúcimi, nosia osobné ochranné pracovné prostriedky. Vstup do budovy letiska je povolený len s ochranným rúškom na tvári.