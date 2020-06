Monika Hanigovská

Najslávnejší most sveta začal vydávať tajomné zvuky. Čo to spôsobilo?

Internetom sa začali šíriť videá „spievajúceho“ mosta Golden Gate. Testy dokázali, že stavba môže skutočne vydávať zvuky.

Most Golden Gate začal „spievať“. — Foto: pixnio.com/sk/architektura/mosty/golden-gate-bridge-strojarstvo-ocel, pexels.com/zahid lilani

SAN FRANCISCO 9. júna – Nad najznámejším a najslávnejším mostom sveta sa začali šíriť hlasné zvuky.

Tento tajomný zvuk, ktorý sa nedávno šíril nad ikonickou stavbou známou ako Golden Gate, bol tak hlasný, že sa šíril do vzdialenosti niekoľko kilometrov. Jeho spev si môžete vypočuť v priloženom videu.

Ako je možné, že spieva?

Šoféri áut, ktorí prechádzali cez most, popísali, že zvuk bol tak hlasný, že to bolo občas až neznesiteľné. „Neviem ten zvuk presne popísať. Chvíľu to znie ako zvonkohra, potom ako keď fúkate do fľaše. A náhle ako keď fúkate do veľa rôznych fliaš a každá vydáva iný tón,” opísal na sociálnej sieti jeden z obyvateľov.

Čo je príčinou tohto tajomného zvuku? Podľa štúdií za to môže vymenené zábradlie pri chodníku popri moste.

Zvislé priečky železného zábradlia sú totiž užšie, ako boli priečky starého zábradlia. Odborníci, ktorí vymenili zábradlie, na to mali dôvod. Podľa štúdie takéto zábradlie má lepšie vzdorovať silnému vetru. Informoval o tom portál novinky.cz.

Na novom zábradlí tak prechádza viac prúdiaceho vzduchu. „Ako však ukázalo testovanie vo veterných tuneloch na zmenšenom modeli mostu, za určitých podmienok môže zábradlie podobné zvuky vydávať. V piatok fúkal západný vietor o rýchlosti 72 až 96 kilometrov za hodinu. A most sa rozospieval,“ vysvetľuje portál.

Most Golden Gate patrí medzi najkrajšie a najznámejšie mosty vôbec. Stavba, ktorá je dlhá 2,7 kilometra a spája Tichý oceán a Sanfranciský záliv, bola viackrát využitá ako filmová kulisa. A dnes má novú spievajúcu atrakciu.