Michaela Mäsiarová

Dnes o 18:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Obloha plná hviezd a horská scenéria. Tento hotel ponúka nocľah pod holým nebom

V hotelovej izbe bez stien nájdete len posteľ a lampičky.

Ilustračné foto — Foto: Pixabay.com/Torben Stroem

ŽENEVA 9. júna - Spať pod holým nebom láka nejedného romantika. Problémom však často býva neschopnosť vzdať sa vlastného komfortu, stanovačky a nočné počítanie hviezd preto zostávajú pre mnohých z nás len príjemnou predstavou, ktorú nikdy nezreálnime. Alebo?

Jeden zo švajčiarskych hotelov prišiel pred pár rokmi s projektom, ktorý nám zabezpečí maximálny komfort a zároveň splní sen. Avšak v čase pandémie zrejme mnohí ocenia najmä izby bez stien a pocit maximálnej slobody.

Izba bez stien a bez strechy

Projekt Zero Real Estate je dielom dvoch bratov, Franka a Patrika Riklinovcov, a ich obchodného partnera Daniela Charboniera. Nejde však o hotel v pravom zmysle slova - nemá totiž steny a okrem postele a lampičiek v ňom nič iné nenájdete.

Ak teda nerátame prostredie, v ktorom sa táto jediná izba nachádza. Hoci nejde o žiadnu exkluzívnu novinku, podľa autorov je však ponuka omnoho aktuálnejšia, než bola v minulosti.

„Koronavírus nám nahral do kariet. Izba bez stien a bez strechy, to je sloboda. Asi nenarazíte na miesto, kde by bola izba tak vzdušná, ako tá u nás počas švajčiarskeho leta," hovorí Patrik pre agentúru Reuters.

Výhľad na malebné jazero

Hotel pod holým nebom predstavili tvorcovia už pred niekoľkými rokmi. Tohtoročnú verziu hostia nájdu pri Walenstadte neďaleko lichtenštajnských hraníc, navyše s výhľadom na malebné jazero Walensee.

Prenocovanie vychádza na 295 švajčiarskych frankov (cca 270 eur). V cene izby je tiež služba osobného sluhu, ktorým je často nejaký miestny farmár. Hotel bude sprístupnený od 1. júla 2020.

Samotná myšlienka projektu je tiež zaujímavá. „Myšlienkou Zero Real Estate je, že jednoducho z ostatných urobíme performerov,“ vysvetlil Frank. On a jeho bratia sú totiž konceptuálni umelci a ich spoločný projekt túto skutočnosť ilustruje.