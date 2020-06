Ľubomíra Somodiová

Dnes o 12:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Prievidzi otvorili jedinečný obchod, v ktorom je všetko zadarmo. Vybrať si môžete oblečenie, knihy aj hračky

V Prievidzi otvorili novú swap prevádzku.

Ilustračný obrázok. — Foto: Facebook/Sustainable UCL‎

PRIEVIDZA 9. júna - Výmena oblečenia a vecí je v poslednej dobe čoraz populárnejšia. Takzvané „swapy“ sa realizujú hlavne prostredníctvom sociálnych sieti.

V Prievidzi však dobrovoľníci otvorili symbolicky na Deň Zeme jednu z prvých kamenných swap prevádzok na Slovensku s názvom BerTo! Ľudia si v tejto unikátnej predajni môžu bezplatne zobrať oblečenie, hračky či knihy.

Ekologicky doplnený šatník

Cieľom swapu je dostať do obehu čo najviac pekného a nositeľného oblečenia a vecí, na ktoré padá prach a znížiť tak množstvo odpadu.

Z dlhodobého hľadiska ľudia takouto aktivitou napr. znižujú dopyt po novom oblečení a v dôsledku toho aj samotný objem výroby často rýchlo a nekvalitne vyprodukovaného oblečenia, ktoré je záťažou pre našu planétu.

Výmena stále použiteľných vecí

S nápadom vytvoriť prevádzku na výmenu veci prišli zástupkyne iniciatívy Natália Svitková a Kvetoslava Ďurčová z Prievidze.

„Swap znamená výmenu stále použiteľných vecí, ktoré niekto nepotrebuje, pre niekoho iného, kto ich nemá. Obom nám záleží na našom okolí a životnom prostredí. Kvetka sa na to orientuje aj v rámci svojej mestskej časti, kde robí swap bazáre či akcie. Ja som chcela, aby to malo pridanú hodnotu a bolo to pravidelnejšie, aby sem ľudia mohli doniesť veci kedykoľvek a, naopak, keď budú potrebovať, môžu si odtiaľto niečo zobrať,“ priblížila pre portál Čo dnes Svitková.

Stačí si niečo vziať

Prevádzka BerTo! Sídli v priestoroch podchodu na Ul. Matice slovenskej v Prievidzi. Vedú ju dobrovoľníci. „Odber nie je podmienený donáškou tovaru, takže každý, kto má záujem, si prísť niečo vybrať, môže prísť. Môže si vybrať z obuvy, odevov, hračiek, kníh, domácich potrieb či potrieb na kreatívne účely. Keď bude chcieť niekto priniesť veci, je dobré, aby sa nám ohlásil, aby sme vedeli regulovať množstvo,“ priblížila Ďurčová.

Keďže záujem je veľký a priestory prevádzky sú obmedzené, dobrovoľníčky zriadili aj inzerciu.

„Máme tu prevažne drobnejšie veci, ako sú odevy, obuv, hračky, knihy. Ale sú veci, ktoré sú objemnejšie, ktoré sem, bohužiaľ, nezmestíme. Preto sme vymysleli bezplatnú inzerciu a takto si ich môžu už ľudia priamo medzi sebou vymeniť,“ dodala Ďurčová.