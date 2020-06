TASR

V talianskej lige môže rozhodnúť play off, prestupové okno do októbra

V prípade opätovného prerušenia talianskej futbalovej Serie A by o titule i miestenkách do európskych sútaží mohli rozhodnúť súboje play off.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Rím 8. júna (TASR) - V prípade opätovného prerušenia talianskej futbalovej Serie A by o titule i miestenkách do európskych sútaží mohli rozhodnúť súboje play off. Rozhodla o tom v pondelok Talianska futbalová federácia (FIGC), ktorá schválila plán reštartu najvyššej súťaže.

Ak by sa však sezóna nemohla pre zhoršenie epidemiologickej situácie alebo časový sklz dohrať na ihrisku, titul neudelia nikomu. Matematickým algoritmom sa iba určí konečná tabuľka. Taliansku ligu prerušili pre pandémiu koronavírusu 9. marca, opätovne sa má rozbehnúť 20. júna a skončiť 2. augusta.

O formáte prípadného play off ešte nerozhodli

Federácia rozhodla, že pokračovať v sezóne budú dve najvyššie súťaže, ženskú Serie A už neobnovia. Základnú časť tretej ligy predčasne ukončili a Monza (klub patriaci Silviovi Berlusconimu), Vicenza i Reggina postúpili do Serie B ako víťazi svojich skupín. O ďalších postupujúcich rozhodne vyraďovačka.

O formáte a počte účastníkov v prípade play off v Serii A ešte definitívne nerozhodli. „Definitíva padne do reštartu súťaže. Ale myslím si, že to bude zbytočná úloha, lebo dúfam v normálne dohratie sezóny,“ zdôraznil prezident FIGC Gabriele Gravina. Do konca ligy zostáva 12 kôl a navyše štyri dohrávané zápasy. Na čele je obhajca Juventus Turín s náskokom jediného bodu na Lazio Rím.

FIGC zároveň informovala, že v prípade porušenia striktného hygienického protokolu hrozí klubom škála trestov od pokuty až po vylúčenie z ligy. Letné prestupové okno bude v Taliansku tentoraz trvať od 1. septembra do 5. októbra, uviedla agentúra AP.