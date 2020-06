Historik Jakub Drábik označil ĽSNS za neonacistickú stranu

TASR

Historik z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) Jakub Drábik považuje opozičnú ĽSNS za neonacistickú stranu.

Na snímke Marian Kotleba — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Pezinok 8. júna (TASR) – Historik z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) Jakub Drábik považuje opozičnú ĽSNS za neonacistickú stranu. Uviedol to počas pondelkového výsluchu na Špecializovanom trestnom súde, ktorý prejednáva kauzu kontroverzných šekov predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu vystavených na sumu 1488 eur.

Pojednávanie po vykonávaní dôkazov prerušili do 14. júla. Najvyšší súd (NS) SR musí však dovtedy rozhodnúť o Kotlebovej sťažnosti voči nevyhoveniu jeho námietke zaujatosti. Kotleba navyše avizoval, že je v ten deň rokovanie Národnej rady SR a nebude súhlasiť s konaním v neprítomnosti.

Číselná symbolika

Obhajca obžalovaného Tomáš Rosina sa Drábika na súde pýtal na politický program ĽSNS a to, či zaregistroval nejaký bod, ktorý si dáva za cieľ odstrániť politický, spoločenský, ekonomický či kultúrny poriadok. „Nie, na to si dávajú veľký pozor," skonštatoval Drábik.

Spresnil, že po roku 1945 si neonacisti dávajú pozor na verejné vyjadrenia vzhľadom na možné trestnoprávne následky. Kotleba sa Drábika pýtal aj na konkrétny čin, ktorý by dokazoval, že ĽSNS chce odstrániť parlamentarizmus. „Napríklad číselná symbolika 1488,“ reagoval Drábik. Číslo 1488 považuje za jednu z najpoužívanejších neonacistických symbolík.

Motívy používania šifry

Možných motívov používania takejto šifry je podľa Drábika niekoľko. Napríklad snaha ukázať sympatizantom „správnu ideológiu“, ďalším môže byť podľa neho aj kontinuita. „Ak hnutie ide do demokratických volieb a jeho poslanci prisahajú na demokratickú ústavu, tak môže pri sympatizantoch nastať istá pochybnosť, či sú stále autentickí, a touto symbolikou ukazujú na to, že stále sú,“ vysvetlil historik.

Pomáhať to má aj pri vytváraní komunity alebo subkultúry. „Je to identifikačný prvok, a v neposlednom rade je to mediálna pozornosť," uzavrel. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Tomáš Honz po výsluchoch historikov zhodnotil, že vyvstáva podozrenie, že Kotleba je skôr neonacista ako neofašista. Drábik rozdiel vysvetľoval tým, že neonacisti dbajú pri národnostnom prvku ideológie na biologický pôvod jedinca, zatiaľ čo fašisti zostávajú pri kultúrnom pôvode.

Chcú predvolať Kaliňáka

V pondelok pred súdom vypovedal aj Alexander Mušinka z Ústavu rómskych štúdií Prešovskej univerzity. Ozrejmil, že označenie „Cigán alebo Cigáň“ sa používa ako pejoratívne označenie rómskeho etnika. Kotleba používal pojem „Cigán“ aj na pondelkovom pojednávaní.

Obhajoba predložila v tejto súvislosti nové dôkazy vrátane albumu rapera Rytmusa, čím chce dokázať, že pojem je bežný. Okrem toho navrhuje vypočuť ako svedkov bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ako aj bývalého riaditeľa SIS Antona Šafárika. Z ich výsluchu chce preukázať tvrdenia o imigračnej hrozbe. Prokurátor Honz nepovažoval nové dôkazné návrhy obhajoby za potrebné.

Sťažnosť obvineného

Súčasťou pondelkového verejného zasadnutia bolo aj podanie námietky zaujatosti voči samosudkyni Ružene Sabovej. Sabová námietku odmietla, načo Kotleba podal sťažnosť, o ktorej musí rozhodnúť Najvyšší súd. „Ak chceme pokračovať ďalej v tomto hlavnom pojednávaní, tak je potrebné, aby sa Najvyšší súd SR čo najskôr ,vysporiadal‘ so sťažnosťou pána obžalovaného,“ vysvetlil Honz.

Predseda ĽSNS sa mal podľa prokurátora trestného činu dopustiť, keď odovzdal v roku 2017 trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov vystavených na sumu 1488 eur. Tie považujú obžaloba aj viacerí znalci, ktorí na súde vypovedali, za neonacistickú šifru.