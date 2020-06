TASR

Messi trénoval so spoluhráčmi z Barcelony, štart proti Mallorce je reálny

Na snímke futbalový útočník španielskeho klubu FC Barcelona Lionel Messi počas tréningu v Barcelone 8. mája 2020. — Foto: TASR/AP

Madrid 8. júna (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi sa v pondelok zapojil do tréningového procesu so spoluhráčmi z FC Barcelona. Tridsaťdvaročný kapitán mužstva by tak mohol byť k dispozícii už v prvom zápase po prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu, v ktorom sa líder La Ligy predstaví na ihrisku RCD Mallorca.

Messi mal menšie problémy s pravým štvorhlavým stehenným svalom. Pár dní trénoval individuálne a od uplynulej soboty s ďalším rekonvalescentom portugalským obrancom Nelsonom Semedom.

„Messi nebol jediný hráč, ktorý v minulých dňoch cítil diskomfort a trénoval s úľavami. V jeho prípade je však zranenie na ústupe a lekári ho majú pod kontrolou. Myslím si, že bude môcť nastúpiť,“ vyhlásil tréner majstrovskej FC Barcelona Quique Setien.

Jedenásť kôl pred koncom ročníka vedie Barcelona ligu s dvojbodovým náskokom pred Realom Madrid.