TASR

Dnes o 15:08 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Kiššová: Pre nájmy očakávame 100 000 žiadostí o pomoc, peniaze budú asi v lete

Štát očakáva, že pre nájomné dostane 70 000 až 100 000 žiadostí o pomoc, termín vyplácania závisí od schválenia štátnej pomoci v Bruseli.

Na snímke sprava poradkyňa ministra hospodárstva SR Jana Kiššová a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 8. júna (TASR) – Štát očakáva, že pre nájomné dostane 70 000 až 100 000 žiadostí o pomoc, termín vyplácania závisí od schválenia štátnej pomoci v Bruseli.

Zhodli sa na tom na stretnutí s novinármi minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS), jeho poradkyňa Jana Kiššová, za účasti ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Novela zákona o poskytovaní dotácií, ktorú vo štvrtok (4. 6.) schválila vláda, smeruje v parlamente podľa Kiššovej do 2. čítania.

Schvália to už budúci týždeň?

„Zákon musí byť schválený (parlamentom), musí byť podpísaný pani prezidentkou a zverejnený v Zbierke zákonov, to je základná podmienka. Ďalej musí byť schválená schéma pomoci, o tú už žiadame. Predpokladáme, že schéma by mala byť schválená v týždni od 15. júna. Ďalšia vec, na ktorú čakáme, je rozhodnutie Európskej komisie (EK), či spraví zmenu v schéme ‚COVID‘, ktorú potrebujeme na (štátnu) pomoc uplatniť. Máme neoficiálnu informáciu, že by to malo byť v týždni, ktorý začína 15. júnom. Toto je však proces mimo nás, takže to je len avizovaný termín,“ upozornila Kiššová.

Žiadatelia by podľa Kiššovej odhadu mohli peňažnú štátnu pomoc dostať v lete. „Je to výsostne naše želanie. Ja verím, že sa stane aj realitou, pretože čakáme už len na uvedené schválenia. V tom momente pomoc vieme spustiť,“ priblížila Kiššová. Na poskytnutie pomoci sa podľa jej slov využije jednak schéma „de minimis“ s maximom pomoci do 200 000 eur na prijímateľa, ako aj schéma „COVID“ s limitom do 800 000 na prijímateľa.

Jeden kraj za jeden deň

Žiadosti sa podľa jej slov budú prijímať len elektronicky, pretože „je neúnosné, aby sa pomoc dala v relatívne krátkom čase zvládnuť v papierovej forme“. S poskytovaním štátnej pomoci by sa po jej odsúhlasení v Bruseli malo podľa Sulíka začať systémom „jeden kraj za jeden deň“, aby sa peniaze mohli čo najrýchlejšie dostať k podnikateľom. Podľa Sulíkových slov by sa mala začať štátna pomoc poskytovať „od chudobnejších krajov k bohatším“.

Podľa Sulíka sa pri žiadostiach bude využívať ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk, s využitím zaručeného elektronického podpisu. „Proces prijímania žiadostí sa bude však musieť rozfázovať, aby informačné systémy pod náporom žiadostí neskolabovali,“ doplnila Kiššová.

Viac si môžete prečítať na ďalšej strane.