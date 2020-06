Michaela Mäsiarová

Mníšky z Francúzska hviezdami: Naspievali celý gregoriánsky chorál. Výsledok má 7000 hodín

Kompletný gregoriánsky repertoár nahrávalo 45 francúzskych mníšok celé tri roky.

Ilustračné foto — Foto: Pexels

JOUQUES 8. júna - Francúzske rehoľné sestry „benediktínky“ majú na svedomí podľa všetkého najväčší nahrávací projekt v modernej histórii. Svojím každodenným spevom vdýchli život kompletnému gregoriánskemu chorálu s tradíciou približne 1200 rokov.

7-tisíc hodinová nahrávka vznikala 3 roky

Komunita 45-tich mníšok žije v ústraní opátstva Notre-Dame de Fidélité z Jouques v južnom Francúzsku. Ako uvádza britský denník The Guardian, každodenný spev benediktínskych mníšok nahrával americký hudobník John Anderson celé tri roky. Anderson nainštaloval do kaplnky mikrofóny, ktoré pri každej návšteve sestry zapli a pri odchode zasa vypli. Výsledkom tejto kolaborácie je unikátnych sedem tisíc hodín spevu, ktoré spolu tvoria kompletný gregoriánsky repertoár, vrátane častí, ktoré doposiaľ neboli nikdy zaznamenané.

Gregoriánsky chorál vznikol v 8. storočí, odkedy sa neskôr rozšíril do celej Európy. V súlade s rehoľnými pravidlami svätého Benedikta spev gregoriánskeho chorálu rozdeľuje deň na rovnocenné časti manuálnej práce, duchovnej práce a odpočinku.

„Život sestry je ako jedna dlhá pieseň“

Anderson strávil v spomínanom kláštore päť dní, kedy sa snažil úplne prispôsobiť jeho dynamike. „Pár dní som vstával o piatej ráno a sledoval, aké miesto má spev v živote sestier. Je to neuveriteľne krásne. Trávia pol dňa v kostole, modlia sa a spievajú. A robia to každý deň v roku, po celý svoj žvot. Je to ako jedna dlhá pieseň. Napĺňa čas, ale tiež definuje jeho tvar,“ hovorí Anderson pre rádio Classic FM.

Unikátna nahrávka chorálu je k dispozícii od konca mája v aplikácii Neumz. Spev nájdete v jednom celku, pričom k dispozícii sú tiež partitúry, latinské texty a preklad úplného gregoriánskeho chorálu.