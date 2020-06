TASR

Kužmová si v tejto situácii cení každý zápas: Idem naplno a chcem vyhrať

Slovenská singlová tenisová jednotka Viktória Kužmová zvládla prvé vystúpenie po minulotýždňovom ukončení spolupráce s trénerom Michalom Mertiňákom.

Na snímke Viktória Kužmová (Slovan) odvracia loptičku proti Timei Jaruškovej (Slávia STU) — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 8. júna (TASR) - Slovenská singlová tenisová jednotka Viktória Kužmová zvládla prvé vystúpenie po minulotýždňovom ukončení spolupráce s trénerom Michalom Mertiňákom. V pondelňajšom 1. kole extraligy žien vybojovala pre Slovan Bratislava bod na kurtoch Slávie STU Bratislava.

V mestskom derby sa vo vzájomnom súboji predstavili aj Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová (Slovan), ktorá figuruje vo svetovom rebríčku na ôsmom mieste, a Anna Karolína Schmiedlová (Slávia). Kužmová zdolala menej známu súperku Timeu Jarúškovú 6:2, 7:5.

Komorná kulisa, loptičky si zbierajú samé

„Vždy čakám takéto ťažké zápasy, pretože ktokoľvek bude hrať s Belindou, s Kajkou alebo so mnou, každé z tých mladých dievčat bude hrať na sto percent. Predsa len, im sa hrá ľahšie s nami, nemajú absolútne čo stratiť. My sme tie, ktoré musíme niečo potvrdiť a vyhrať, je to pre nás oveľa náročnejšie," povedala 82. hráčka sveta, ktorá má skúsenosti z extraligy aj z minulých rokov.

V porovnaní s turnajmi hlavného profesionálneho okruhu majú tenistky skromnejšie podmienky, pred komornou diváckou kulisou si samé prehadzujú tabuľky so skóre či si zbierajú loptičky: „Nedokážem to brať ako tréning, keď sa hrá zápas, idem naplno a chcem vyhrať. Myslím si, že každý zápas v momentálnej situácii je super. Takisto zápasy, ktoré sme mali v NTC, sú len plus pre každú jednu z nás. Je to trošku iné, teraz sa nemôže stať, že sme na nejakom inom turnaji. Mne sa stalo vlani, že som hrala finále štvorhry v Prahe, takže som nemohla hrať extraligu. Všetky sme tu a určite je super aj pre ľudí, že sa môžu prísť pozrieť na veľmi dobré zápasy.“

Jediná možnosť, ako si zmerať sily v ostrých dueloch

Druhé kolo extraligy je na programe v stredu a súťaž vyvrcholí finále a stretnutiami o umiestnenie v piatok. Pre tenistky je to momentálne jediná možnosť, ako si merať sily v ostrých dueloch.

Podľa Kužmovej potrvá ešte niekoľko týždňov, kým sa začnú konať turnaje v zahraničí, hoci sa rieši spolupráca s českou stranou. Otázne je, pod koho vedením sa na nich 22-ročná Kužmová zúčastní, zatiaľ trénuje s otcom a v pondelok nezverejnila informácie, kto by sa mohol stať jej novým koučom.