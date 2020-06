Lenka Miškolciová

Včera o 18:09 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Riaditeľ siete slovenských potravín: Kvalitný chlieb nájdeme v obchode, žiaľ, výnimočne. Tradičné pekárske remeslo sa u nás vytráca

Riaditeľ a majiteľ siete slovenských potravín YEME v Dobrom rádiu porozprával nielen o tom, ako ťažké je dnes v obchode nájsť kvalitný chlieb, ale predostrel aj svoj názor na aktuálne veľmi diskutovanú tému, ktorou je zákaz predaja v nedeľu.

Na snímke generálny riaditeľ a majiteľ siete slovenských potravín YEME Peter Varmuža, — Foto: Archív YEME

BRATISLAVA 8. júna - „Chápem úsilie o to, aby bola nedeľa dňom pre rodinu. Myslím, že je dobré, že sa o tom hovorí. Povinné zatvorenie obchodov v nedeľu však vnímam ako zásah do slobody ľudí,“ povedal v dopoludňajšom vysielaní Dobrého rádia riaditeľ a majiteľ siete slovenských potravín YEME Peter Varmuža, ktorý hneď pridal aj príklad toho, ako to funguje v obľúbených predajniach YEME: „Za nedeľu sú 100-percentné príplatky. Aj u nás máme kopu študentov, ktorí sú veľmi radi za to, že si môžu takpovediac odmakať jednu nedeľu a zarobia dvakrát toľko. Keď si to vezmeme, že cez týždeň študujú, v sobotu majú svoj voľný čas, kedy sa venujú kamarátom a rodine, a potom si odmakajú štyri nedele a majú 400 eur mesačne, je to pre nich výborná voľba,“ opísal Varmuža, ktorý však priznáva, že zároveň chápe ľudí, ktorí by chceli mať v nedeľu právo nepracovať a zostať doma s rodinou či sa venovať iným činnostiam. Preto tvrdí, že možná výhrada vo svedomí, o ktorej sa aktuálne diskutuje ako o jednom z možných riešení, by bola správna voľba: „Výhrada vo svedomí je podľa mňa správny spôsob,“ povedal v dopoludňašej šou Dobrého rádia riaditeľ a majiteľ siete potravín YEME.

Výhrada vo svedomí by bola správnym riešením

„Sme malá krajina, v ktorej sa dokážeme všetci porozprávať a dohodnúť. Treba nájsť spôsob, ako by sme tu spokojne fungovali všetci. Teda, ak niekto nechce pracovať, nech nemusí a ak niekto chce využiť možnosť či už pracovať v nedeľu, alebo si len ísť nakúpiť, nech má tiež tú možnosť využiť to. Ľudia by mali mať možnosť výberu,“ zhrnul Varmuža, ktorý zároveň povedal, že pandémia nového koronavírusu mala na potravinárstvo v jednej veci aj priaznivý dopad. Konkrétne ide podľa neho o to, že sa dnes kladie ešte väčší dôraz na hygienu v prevádzkach a predajniach.

Koronavírus mal na potravinárstvo aj pozitívny vplyv

„Potraviny v Európe máme bezpečné, ale koronavírus skutočne spôsobil to, že ľudia dbajú na hygienu ešte väčšmi. Zákazníci nosia rukavice, dávajú si pozor, predavači nosia rúška za pultami - a toto možno aj zostane a skutočne ešte viac zlepší bezpečnosť potravín na trhu,“ povedal aj s ohľadom na Svetový deň bezpečnosti potravín, ktorý pripadá na 7. júna.

Kvalitný chlieb sa hľadá ťažko, v YEME sa to snažia zmeniť

Akýsi nový trend, ktorý so sebou priniesla karanténa, bolo však aj kváskovanie a pečenie si vlastného chleba. Sieť potravín YEME je medzi ľuďmi populárna aj kvôli svojmu kvalitnému pečivu a ponuke chleba. Ako tvrdí Varmuža, chlieb je veľmi dôležitou súčasťou nášho života a niet sa čo čudovať, že ľudia sa začali domácemu pečeniu viac venovať. Avšak, ako priznáva, kvalitný chlieb nájdeme v bežných potravinách, žiaľ, len výnimočne. „Dnes sa to robí aj tak, že do pekárne príde niečo, kde je napísané, aký to má byť chlieb, sú tam suroviny, ktoré sa len zmiešajú a dajú do pece. Tradičné pekárske remeslo sa zo Slovenska vytráca. Keď sme sa aj my snažili zháňať pekárov, tak v celom ročníku v škole, kde sme boli, boli len traja pekári,“ povedal o aktuálnej situácii Varmuža, ktorý sa to však v YEME snaží zmeniť: „Aktuálne máme u nás asi 50-60 pekárov, mnohí však pekármi neboli, no stali sa nimi až u nás,“ opísal Peter Varmuža.

Kupujte slovenské potraviny, pomôžete aj našej krajine

„Slovenské potraviny sú kvalitné, ľudia, ktorí sa tomu na Slovensku venujú, majú naozaj snahu robiť to dobre a správne. Určite by sme mali všetci nakupovať naše slovenské potraviny,“ povedal Varmuža. O tom, prečo konkrétne a ako tým vieme pomôcť aj samotnej krajine, sa dozviete v priloženom rozhovore s riaditeľom a majiteľom siete slovenských potravín YEME.