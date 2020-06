TASR

Dnes o 12:02 čítanie na minútu 0 zdieľaní Tréner Plzne Guľa po remíze v šlágri: Súťaž je stále otvorená

Adrian Guľa — Foto: TASR/Pavol Zachar

Plzeň 8. júna (TASR) - Slovenský tréner Adrián Guľa prvýkrát od príchodu na lavičku futbalistov Viktorie Plzeň nebodoval naplno. Nedeľňajší šláger s prvou Slaviou Praha sa skončil bezgólovou remízou a tak je medzi tímami stále osembodový rozdiel.

„Súťaž je ale stále otvorená, ešte zostáva dosť zápasov. Ale nebolo to úplne podľa predstáv, doma musíme okamžite prepnúť na vyššiu úroveň,“ povedal pre idnes.cz hlavný tréner, ktorý prišiel do Plzne počas zimnej prestávky a do nedele vyhral všetkých osem súťažných zápasov - sedem v lige a jeden v pohári.

Bod musia akceptovať

Šláger na pôde majstrovskej Slavie priniesol len dve strely na bránku v podaní pražského tímu, hostia nemali do priestoru brány ani jeden pokus. Guľovi chýbalo u jeho zverencov viac odvahy smerom dopredu. „Súper vstúpil do zápasu lepšie, bol agresívnejší. Podstatné bolo, že sme to ustáli. Slavia hrala s trochu iným rozostavením stredových hráčov, nám chýbalo viac odvahy, rizika, útočných nábehov,“ uviedol.

S hrou v druhom polčase bol už spokojnejší: „Potom sme sa upokojili, v druhej časti už to bolo o dosť lepšie. Nedotiahli sme však do konca pár vecí, ktoré by sme v takom zápase vyriešiť mali. Možno sme mali zariskovať, hrať vzadu na troch, ale takto po remíze je liga ešte otvorená. Bod tak musíme akceptovať.“

Trpišovský spokojný s bodom aj výkonom

Tréner domácich Jindřich Trpišovský bol spokojný s výkonom, bodom aj udržaným náskokom pred druhou Plzňou. „Herná kvalita zápasu odpovedala tomu, že proti sebe hrali prvý s druhým. Bolo tam veľa kombinačných akcií, oba tímy sa snažili hrať aktívne. Vážim si to, ako sme to proti tak ťažkému súperovi odohrali, i keď keby sme zachovali pokoj, mohli sme aj vyhrať. Hrá sa na góly a tým sme boli bližšie. Remíza má pozitíva, teraz máme napríklad aj lepší vzájomný zápas. Okrem streleného gólu tomu z našej strany nič nechýbalo,“ uviedol.