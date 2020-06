TASR

Politológ Láštic na súde v kauze šekov zaradil ĽSNS medzi krajnú pravicu

Na úrovni odbornej literatúry a akademického konsenzu je strana ĽSNS zaraďovaná medzi krajnú pravicu.

Na snímke predseda opozičnej ĽSNS Marian Kotleba — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Pezinok 8. júna (TASR) - Na úrovni odbornej literatúry a akademického konsenzu je strana ĽSNS zaraďovaná medzi krajnú pravicu. Na Špecializovanom trestnom súde to uviedol politológ Erik Láštic, ktorý bol predvolaný v kauze kontroverzných šekov predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu. Z jeho výsluchu podľa Kotlebu nevyplynula žiadna skutočnosť, ktorá by naznačovala, že by spáchal akýkoľvek trestný čin.

Počas čítania Lášticovho odborného vyjadrenia Kotleba upriamil pozornosť na vetu o európskych hnutiach, ktoré považujú politológovia za krajnú pravicu. Medzi tie zaradil Láštic francúzsky Národný front, ako aj taliansku Ligu severu. Kotleba pripomenul, že ich najbližším slovenským spolupracovníkom je koaličné hnutie Sme rodina a nie ĽSNS.

Po jeho výsluchu na súde číta prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry rozsudok Najvyššieho súdu SR z roku 2016, ktorý potvrdil vtedajšie rozhodnutie ministerstva vnútra o nezaregistrovaní občianskeho združenia Ľudová stráž.

Predseda ĽSNS sa mal podľa prokurátora trestného činu dopustiť, keď odovzdal v roku 2017 trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov vystavených na sumu 1488 eur. Tie považuje obžaloba aj viacerí znalci, ktorí na súde vypovedali, za neonacistickú šifru.