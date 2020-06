Cavani uprednostňuje odchod z PSG do La Ligy, tvrdí Herrera

TASR

Edinson Cavani z Paríža St. Germain — Foto: TASR/AP

Paríž 8. júna (TASR) - Uruguajský futbalový útočník Edinson Cavani by vraj rád odišiel z klubu francúzskeho majstra Parížu St. Germain do Španielska. Tvrdí to jeho súčasný španielsky spoluhráč Ander Herrera.

Cavanimu vyprší v lete zmluva s Parížom St. Germain a on sa stále nedohodol s vedením na jej predĺžení. Viaceré médiá uviedli, že tridsaťtriročného kanoniera lákajú popredné kluby z Talianska, Španielska aj Anglicka. „Rád by išiel do Španielska. Často sa ma pýta na futbal, aký sa hrá v La Lige,“ citoval portál goal.com Herreru.

Cavani už má bohaté skúsenosti aj s talianskou Serie A, keď strávil štyri roky v Palerme a tri v Neapole. Inter Miláno už má pre Cavaniho údajne pripravený trojročný kontrakt. Z La Ligy má o neho eminentný záujem najmä Atletico Madrid, v hre sú aj anglické kluby Manchester United a Newcastlu United.