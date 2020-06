Dominika Pacigová

Úprimné video Renáty Názlerovej o tom, ako sa líči, je medzi Slovenkami hitom: Konečne žena, ktorá sa nehrá na Barbie

Videom opäť očarila mnohé ženy. Milo a vtipne opisuje, ako postupuje pri líčení.

BRATISLAVA 8. júna - Renátu Názlerovú poznajú mnohí vďaka relácii Súdna sieň. Známa moderátorka, herečka, spisovateľka, žurnalistka, scenáristka, mediátorka a lektorka aktívne komunikuje so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach a stala sa inšpiráciou pre mnohé ženy. Aj napriek tomu, že je na očiach verejnosti, otvorene hovorí o tom, že sa chce prezentovať prácou a nie postavou. Pred pár dňami dokonca zverejnila video, ktoré potešilo viaceré Slovenky. Úprimne a vtipne opisuje, ako postupuje pri líčení.

Ľudia sa zameriavajú na to, čo nie je podstatné

Energická Renáta sa stala inšpiráciou pre mnohé ženy. Svojimi postojmi motivuje viacerých ľudí. „Je to smutný obraz tejto doby, že sa ľudia zameriavajú na to, čo nie je podstatné. Ja ale na rozdiel od iných žien, ktoré sú pri tele a kedysi boli štíhle, mám tú výhodu, že som tučibomba odmalička. Takže mne poznámky na zovňajšok nemôžu ublížiť,“ povedala v rozhovore pre Dobré noviny.

Najviac ju trápi práve to, keď vidí, ako sa ženy nevedia vyrovnať so svojím zovňajškom. Podľa jej slov by sa niekto mal zmeniť len vtedy, ak to chce sám kvôli sebe. Ak niekto nemôže zmeniť svoj vzhľad, nemal by byť kvôli tomu nešťastný. „Vždy ma prekvapuje, ako negatívny sebaobraz, teda negatívne hodnotenie samých seba, dokáže poškodzovať ľuďom kvalitu ich života a vzťahov,“ vysvetľuje Renáta.

Video, ktoré potešilo viaceré Slovenky

Renáta aktívne komunikuje so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach. Prednedávnom dokonca zverejnila video, v ktorom približuje ženám, ako sa líči. Nazvala ho Ukecané a úprimné líčenie. „Úprimná budem v tom, že sa nebudem tváriť, že všetko viem,“ prezradila vo videu.

Celý čas podotýka, že ide o takzvané domáce líčenie. Milo a vtipne komentuje, ako sa líči a vyjadrí svoj názor aj na ženy. „Sú ženy, ktoré či sú namaľované alebo nie, vyzerajú stále rovnako. Majú tak dobrú stavbu tváre, zaujímavé črty, že v podstate make-up ani nepotrebujú. A potom sú ženy, to je môj prípad, ktoré sú stvorené pre kozmetický dekoratívny priemysel, pretože nám čokoľvek, čo si dáme na tvár, výrazne pomôže,“ uviedla.

Pod videom sa objavili desiatky komentárov. „Super, Renátka, obdivuhodný, nádherný prístup. Veľmi vám to pristane a vždy máte aj vlásky veľmi pekne, prirodzene upravené,“ napísala Danica. „Super video, inšpiratívne. Kľudne môžete dávať viac takých,“ pridala sa Lucia. „Ďakujem za toto video. Konečne žena, ktorá sa nehrá na Barbie alebo na to, čo nie je. Ďakujem Renátka,“ dodala Katka.