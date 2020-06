Dominika Pacigová

Včera o 20:19 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Drotárskemu remeslu sa Juraj naučil od deda: Remeslo na Slovensku znova ožíva, je len na nás, ako túto šancu uchopíme

Jeho snom je vyrobiť drôtované srdce, ktoré symbolicky spojí ľudí z celého sveta, ktorí túžia žiť v mieri.

Juraj Šerík zachováva drotárske remeslo na Slovensku. — Foto: Facebook - Juraj Šerík- Drotárske múzeum Jozefa Holánika Bakeľa v Dlhom Poli

DLHÉ POLE 8. júna - Juraj Šerík je známym slovenským drotárom. Remeslo je nielen jeho koníčkom, ale aj životným poslaním. Už v detstve navštevoval dedka, drotára Jakuba Šeríka, zaťa svetoznámeho drotárskeho majstra Jozefa Holánika Bakeľa v Dlhom Poli. Spočiatku mu pomáhal stáčať a valcovať drôt, neskôr pod jeho vedením vyrobil prvú šperkovnicu, vázu a popolník. V roku 2008 sa rozhodol zrekonštruovať rodný dom po prastarých rodičoch a na ich počesť zriadil prvé živé drotárske múzeum.

„Radi by sme predstavili drotárstvo, siedmy slovenský prvok zapísaný do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, ľuďom z celého sveta. Bol by som rád, ak by sme pod mojím vedením udrôtovali srdce, ktoré symbolicky spojí ľudí z celého sveta, ktorí túžia žiť v mieri,“ hovorí pre Dobré noviny drotár Juraj Šerík.

V rozhovore s Jurajom Šeríkom sa dozviete: ako sa mení drotárske remeslo na Slovensku,

čím si ho remeslo získalo,

odkiaľ čerpá inšpiráciu pri tvorbe,

kde môžeme vidieť jeho diela,

či má drotárske výzvy, ktoré by chcel splniť.

Do akej miery sa zmenilo drotárstvo od čias, kedy ste začínali?

V minulosti išlo o úžitkové podomové a najmä vandrovné remeslo, no to som už nezažil. V dnešných dňoch už nechodíme po svete opravovať puknutý riad či drôtovať hrnce, ale predávame svoje výrobky na jarmokoch či festivaloch.

Musím však povedať, že drotárske remeslo v posledných rokoch ožíva. Pribudlo veľa šikovných a zručných ľudí, ktorí sa venujú práci s drôtom. Stretávame sa na rôznych podujatiach či výstavách. Po dlhých rokoch čakania sa v roku 2017 podarilo zapísať drotárstvo do nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku a v roku 2019 sa dostalo na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Akú má podľa vás toto remeslo budúcnosť na Slovensku?

Je len na nás, ako túto šancu uchopíme a či ju využijeme v náš prospech. Na druhej strane, to, čo sa stáva trendom na Slovensku, je, že od nás pýtajú peniaze za miesto na jarmoku, teda za to, že predvádzame a uchovávame tradičné remeslo. To je klinec do rakvy.

Ako ste sa dostali k drotárskemu remeslu vy?

Už od detstva som navštevoval môjho dedka, drotára Jakuba Šeríka, zaťa svetoznámeho drotárskeho majstra Jozefa Holánika Bakeľa v Dlhom Poli.

Za to, čo sa v dnešných dňoch deje v obci Dlhé Pole, vďačím najmä zážitkom a spomienkam z detstva, na základe ktorých som sa v roku 2008 rozhodol zrekonštruovať rodný dom po prastarých rodičoch. Na ich počesť som zriadil prvé živé drotárske múzeum.

Drotárske múzeum Jozefa Holánika Bakeľa v Dlhom Poli, Foto: Facebook - Juraj Šerík- Drotárske múzeum Jozefa Holánika Bakeľa v Dlhom Poli

Čím si vás drotárstvo získalo?

Drôt mi okamžite učaroval, práca s ním ma veľmi bavila a dokázal som dlhé hodiny pracovať a tešiť sa z prvých výrobkov. Tie mám do dnešného dňa odložené na čestnom mieste v našom múzeu.

Čo bolo vaším prvým výrobkom?

Spočiatku som dedkovi pomáhal stáčať a valcovať drôt, neskôr som pod jeho vedením vyrobil prvú šperkovnicu, vázu a popolník.

Aké predmety vyrábate v dnešných dňoch?

Momentálne nemám až tak veľa času na drôtovanie, pretože ma pohltila obnova hospodárskej budovy, kde plánujem otvoriť drotársku dielňu, sociálne zariadenie pre turistov, ktorí zavítajú do nášho Drotárskeho múzea Jozefa Holánika Bakeľa v Dlhom Poli. To je už v dnešných dňoch otvorené, no vždy je lepšie, keď sa návštevníci ohlásia. V múzeu si môžu zakúpiť naše výrobky, čím podporia dostavbu hospodárskej budovy.

Keď mám viac času, veľmi rád drôtujem ruže či srdiečka. Rozpracované mám šperkovnice i vázu.

Ako dlho trvá, kým sa vám podarí niečo vyrobiť?

Ide o desiatky až stovky hodín nekonečnej a trpezlivej práce. Drotárska technika, ktorou pracujem, je na pohľad jemná, neraz pripomína čipku až filigrán.

Odkiaľ čerpáte pri tvorbe inšpiráciu?

Snažím sa pracovať s technikou, ktorá je typická pre Holánikovsko - Šeríkovský rod. Uchoval som jeden veľmi vzácny katalóg výrobkov po pradedovi Holánikovi, veľa námetov čerpám práve z katalógu, no taktiež sa snažím vymyslieť aj svoje výrobky, ako napríklad drôtené ruže, prstienky, náramky či drobné suveníry.

Komu putujú vaše výrobky?

Niektoré sa nachádzajú v zbierkovom fonde Národného múzea v Martine či v Považskom múzeu pri Žiline. Vyrábam napríklad aj drôtený gril do relácie Milujem Slovensko.

Okrem toho som autorom viacerých drôtených diel, akým je napríklad Kalich múdrosti, ktorý každoročne udeľuje minister školstva za celoživotný prínos v oblasti vzdelávania. Taktiež som autorom drôteného Srdca pre Čadcu, ktoré som daroval mestu a nachádza sa v mestskej galérii. Ďalej ide o Srdce pre Slovensko, Srdce pre Paríž či Jedno srdce - jeden svet, ktoré vzniklo počas nášho účinkovania na Expo Miláno 2015. Na všetkých týchto projektoch mi pomáhali ľudia očko po očku drôtovať.

Máte aj nejaké drotárske výzvy, niečo, čo by ste chceli vyrobiť?

Ak by sme dostali príležitosť ísť reprezentovať Slovensko na Expo Dubaj 2020, vyrobil by som Srdce pre Dubaj, spolu s jeho návštevníkmi.

Nosnou témou svetovej výstavy je spájanie myšlienok a vytváranie budúcnosti. Radi by sme predstavili drotárstvo, siedmy slovenský prvok zapísaný do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, ľuďom z celého sveta. Bol by som rád, ak by sme pod mojím vedením udrôtovali srdce, ktoré symbolicky spojí ľudí z celého sveta, ktorí túžia žiť v mieri. Odovzdali by sme ho do rúk šejka ako dar zo Slovenska.

Juraj Šerík a jeho dielo. Foto: Facebook - Juraj Šerík- Drotárske múzeum Jozefa Holánika Bakeľa v Dlhom Poli

Remeslo má zlaté dno. Foto: Facebook - Juraj Šerík- Drotárske múzeum Jozefa Holánika Bakeľa v Dlhom Poli