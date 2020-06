Pred 30 rokmi sa konali prvé slobodné voľby v Česko-Slovensku

TASR

Václav Havel — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 5. júna (TASR) - Pred 30 rokmi 8. a 9. júna 1990 mohli slovenskí i českí občania po prvý raz po 44 rokoch slobodne voliť. „Voľby v júni 1990 sa nazývajú ako ‚zakladajúce“, lebo sa nimi ukončila prvá fáza prechodu od starého nedemokratického režimu po jeho páde. Zároveň mali vytvoriť legitimitu novej vládnej elity,“ uviedla pre TASR politologička Soňa Szomolányi.

Volebné miestnosti boli otvorené v piatok 8. júna od 14. do 22. hodiny, na druhý deň v sobotu 9. júna mohli občania hlasovať od 7. do 14. hodiny. V pondelok 8. júna teda uplynie 30 rokov, odkedy sa začali prvé slobodné voľby vo vtedajšom Česko-Slovensku.

Rekordná účasť

Prvé ponovembrové voľby sa označovali aj za referendum o predošlom režime, respektíve o definitívnom nástupe demokratického systému. „Voľby sa prezentovali ako referendum, v ktorom si ľudia mali vybrať medzi starým (nedemokratickým) režimom reprezentovaným KSČ (Komunistickou stranou Československa) a režimom novým a demokratickým,“ uvádza publikácia Česká demokracie po roce 1989: Institucionální základy českého politického systému.

Z tohto pohľadu bol výsledok volieb jasný – predstavoval definitívny rozchod absolútnej väčšiny verejnosti s praxou nedemokratického režimu. Na voľbách sa zúčastnilo 95,39 percenta voličov, čo je doteraz neprekonaná účasť.

V Českej republike zvíťazilo Občanské fórum (OF), ktoré do Snemovne ľudu (SĽ) Federálneho zhromaždenia (FZ) volilo 53,15 percenta voličov a do Snemovne národov (SN) 49,96 percenta.

Víťazné hnutie Verejnosť proti násiliu

Na Slovensku vyhralo hnutie Verejnosť proti násiliu (VPN) – vo voľbách do Slovenskej národnej rady (SNR) získalo 29,34 percenta hlasov, do SĽ FZ až 32,54 a do SN FZ 37,28 percenta.

„Kým v Českej republike išla hlavná deliaca línia medzi nastupujúcou elitou reprezentovanou OF a stúpencami starého režimu v KSČM (Komunistická strana Čiech a Moravy), na Slovensku mala volebná súťaž pluralitnejší charakter. Okrem liberálnodemokratického hnutia VPN už ako kresťanskodemokratická strana nastúpilo sociálne konzervatívne sa profilujúce Kresťanskodemokratické hnutie a v sporoch o štátoprávnu otázku a silnejúcich protimaďarských náladách sa formovala Slovenská národná strana,“ povedala Szomolányi.

Iba trojpercentné kvórum

Popri komunistoch pôsobili na Slovensku tri maďarské subjekty – Maďarská nezávislá iniciatíva (MNI) na kandidátke VPN a koalícia Spolužitie-Maďarské kresťanskodemokratické hnutie. Ďalej uspela Strana zelených so ziskom 3,49 percenta a znovuzrodená Demokratická strana (4,39 percenta).

Menším stranám pomohol fakt, že volebný zákon č. 80/1990 Zb. zo 16. marca 1990 stanovil pre voľby do SNR kvórum iba tri percentá. Až od ďalších volieb v roku 1992 platilo päťpercentné kvórum. Slovensko tiež bolo rozdelené na štyri volebné kraje. Prvé volebné obdobie bolo iba dvojročné – zmyslom tohto kroku bolo vytvoriť čas potrebný na kryštalizáciu politickej scény. Až od roku 1992 sa počítalo so štvorročnými volebnými cyklami.

„Sľubujem, že dovediem túto krajinu k slobodným voľbám,“ povedal prezident Václav Havel 29. decembra 1989 v prejave tesne po svojom zvolení. Júnové voľby 1990 naplnili tento záväzok a uzavreli prechod k demokracii v Československu.