Dnes o 11:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vo Východoslovenskom onkologickom ústave pribudne ďalší lineárny urýchľovač

lineárny urýchľovač, ilustračná fotografia. — Foto: TASR/Milan Ivanič

Košice 6. júna (TASR) – Východoslovenský onkologický ústav (VOÚ) v Košiciach bude mať ďalší lineárny urýchľovač.

Nahradiť má zastaraný prístroj a pacientom zabezpečovať dostupnosť najmodernejšej rádioterapie. Pre TASR to potvrdila generálna riaditeľka VOÚ Nataša Džunková s tým, že s výstavbou začali v máji.

Nahradí 11-ročný prístroj

Nový lineárny urýchľovač Versa HD podľa jej slov nahradí 11-ročný prístroj, ktorý neumožňoval poskytovať liečbu podľa aktuálne vytváraných liečebných štandardov. Jeho možnosti sú rozšírené prostredníctvom inštalovanej technológie, ktorá umožňuje presnejšie zacielenie liečebného zväzku na nádor, a to v každej liečebnej polohe pacienta.

„Tým sa zlepšuje šetrenie zdravého okolitého tkaniva. Umožňuje nám to rozšíriť rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti o tzv. stereotaktickú rádioterapiu a stereorádiochirurgiu,“ uviedla.

Nemumožňoval najmodernejšiu liečbu

Pôvodný prístroj podľa nej neumožňoval poskytnúť najmodernejšiu liečbu a niektorí pacienti za ňou museli cestovať do zahraničia.

„Stereorádiochirurgická liečba, ktorú tento urýchľovač umožní, dokáže podať pacientovi ekvivalentnú liečbu v jednej až piatich liečebných frakciách, čo dokáže nahradiť 25 až 30 pôvodných frakcií - liečba, ktorá predtým trvala päť až šesť týždňov, môže byť podaná v jednom týždni alebo dokonca v jednom dni,“ vysvetlila Džunková s tým, že liečba bude tiež dodaná presnejšie.

Vlani v októbri slávnostne uviedli do prevádzky identický lineárny urýchľovač. Ako dodala, vytvárajú tým pracovisko, kde budú dva rovnaké prístroje schopné poskytnúť rovnako kvalitnú liečbu a navzájom sa môžu zastúpiť. Na úspešnosť rádioterapeutickej liečby je podľa nej dôležité, aby bola dodaná v naplánovanom čase bez prerušenia a následného predlžovania liečby, keďže to znižuje jej účinnosť. Významnejší rozdiel medzi oboma prístrojmi bude dočasne v systéme ExacTrac.

Na tento druhý urýchľovač inštalujú medzičasom pre trh uvoľnenú najnovšiu verziu - ExacTrac Dynamic, čo má priniesť ďalšie možnosti monitorovania pacienta počas ožarovania a prípadných intrafrakčných pohybov. Vlani inštalovaný urýchľovač bude mať rovnaký systém namontovaný budúci rok.

V prevádzke by mal byť od novembra

„Predpríprava bola urobená už počas inštalácie urýchľovača a celý upgrade zabezpečuje výrobca zariadenia," spresnila.

Projekt je financovaný z vlastných zdrojov VOÚ, a to vrátane stavebných úprav a obnovy pôvodného pracoviska. Stavebné práce by mali ukončiť do konca júla, následne bude pokračovať inštalácia lineárneho urýchľovača. Prístroj majú do prevádzky uviesť v novembri.