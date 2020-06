TASR

Šarmír si váži príležitosť viesť Trnavu: Pokúsime sa zabojovať o EL

Premiéru na lavičke „andelov“ si mal odkrútiť už v sobotnom prípravnom stretnutí so Senicou.

Na snímke nový tréner futbalistov FC Spartak Trnava Marián Šarmír. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 6. júna (TASR) - Marián Šarmír si váži príležitosť trénersky viesť fortunaligový futbalový klub Spartak Trnava, ktorú dostal po predčasnom konci Portugalčana Ricarda Cheua.

V premiére už v prípravnom stretnutí so Senicou

Premiéru na lavičke „andelov“ si mal odkrútiť už v sobotnom prípravnom stretnutí so Senicou. Štyridsaťštyriročný Šarmír je odchovanec seneckého futbalu.

V tomto klube prešiel všetkými vekovými kategóriami a za Senec si zahral aj druhú najvyššiu súťaž. S hráčskou kariérou skončil pre problémy s kolenom už ako 25-ročný a onedlho sa začal venovať trénerskému remeslu.

Začínal pri deťoch

„Začínal som pri deťoch v Báhoni a postupne som sa dostal do Spartaka, kde som osem rokov trénoval vo viacerých mládežníckych kategóriách. Viedol som aj juniorku, ktorá vtedy hrala druhú ligu. Zo Spartaka som v roku 2017 odišiel do Serede, kde sa nám podaril historický postup medzi slovenskú elitu. Tam som si odkrútil prvoligovú premiéru na lavičke,“ citoval oficiálny web Spartaka slová nového kouča, ktorý sa v tejto sezóne vrátil do klubu ako skaut a po odchode Cheua zasadne na jeho miesto.

Ako študent najvyššej UEFA PRO Licencie spĺňa všetky legislatívne podmienky, aby mohol viesť mužstvo ako hlavný tréner.

Váži si dôveru

„Hoci mám premiéru v najvyššej súťaži už za sebou, vzhľadom na to, že som odmalička spartakovec, tak je to pre mňa špecifická situácia. Vážim si dôveru, ktorú som dostal od vedenia a teším sa na prácu. Na druhej strane, je mi jasné, že sme v neľahkej situácii, odišlo viacero hráčov, niektorí sú zranení a v prvom zápase v Žiline nebude môcť hrať ani vykartovaný Matúš Turňa. Využijeme tieto zápasy, aby sme dali šancu všetkým hráčom z kádra. Keďže z môjho predošlého pôsobenia mám veľmi dobre zmapovanú situáciu v mládeži, tak určite vytiahnem aj niekoho odtiaľ. Priestor dostanú, bude len na nich, ako sa jej chopia. Čaká nás päť zápasov do konca sezóny a v prvom rade potrebujeme stabilizovať situáciu v kádri. Každopádne, ak je šanca zabojovať o pohárovú Európu, určite sa o ňu pokúsime,“ povedal Šarmír.