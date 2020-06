TASR

Dnes o 12:34 čítanie na minútu 0 zdieľaní Futbal: Guľa pred šlágrom so Slaviou: Minulosť nerozhoduje, hráči si musia veriť

Budú praktizovať hru, vďaka ktorej pod vedením trénera Adriána Guľu vyhrali všetkých osem súťažných zápasov v tomto kalendárnom roku.

Hráči Plzne, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Plzeň 5. júna (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň budú chcieť v nedeľnom šlágri 28. kola najvyššej českej súťaže na ihrisku Slavie Prahe (19.00) praktizovať hru, vďaka ktorej pod vedením trénera Adriána Guľu vyhrali všetkých osem súťažných zápasov v tomto kalendárnom roku.

Slovenský kouč pozná silné stránky „zošívaných“, proti lídrovi tabuľky sa chce však prezentovať vlastným herným štýlom.

Na zápas sa veľmi teší

„Už sa na zápas veľmi teším. Bolo dôležité, aby sme po dôležitom víťazstve v Opave (2:0, pozn. red.) dobre zregenerovali. Je pre nás veľmi podstatné, že máme všetkých hráčov zdravotne k dispozícii. Všetci sú na nedeľný zápas odhodlaní,“ povedal Guľa pre web Viktorie.

Slavia po 27 kolách vedie tabuľku s osembodovým náskokom práve pred Plzňou. Nedeľný duel môže byť kľúčový, v prípade prehry Viktorie by sa líder vzdialil prenasledovateľovi už na rozdiel 11 bodov, čo by bol ťažko dostihnuteľný náskok. Naopak, víťazstvo nad rivalom by ešte udržalo Plzeň v hre o majstrovský titul.

Očakáva kvalitný zápas

„Už dlhodobo sa ukazuje, že Slavia má svoju kvalitu a jasný herný štýl. Nie je o tom, že by vyčkávali alebo hrali z hlbokého bloku na náhodu. Vieme o silných stránkach súpera, rovnako tak aj my sa chceme prezentovať vlastným herným štýlom. Preto očakávam kvalitný zápas,“ teší sa Guľa.

Rád by zlomil nepriaznivú bilanciu

Ten by rád zlomil nepriaznivú bilanciu „Viktorky“ na ihrisku súpera. Plzeň čaká na víťazstvo v Edene viac než šesť rokov. Podľa Guľu však minulosť v takýchto dueloch nerozhoduje: „V takých zápasoch je podstatné nasadenie a motivácia v ten daný moment. Minulý príbeh našťastie nemám v sebe, takže sa o tom snažíme takto hovoriť aj s hráčmi. Rozhodne to, ako budeme pripravení, samozrejme, rešpektujúc súpera, ktorý má kvalitu. Hráči musia dôverovať svojim silným stránkam a ísť do toho s odhodlaním naplno.“