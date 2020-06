TASR

Dnes o 16:46 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Prievidzi otvorili prevádzku na výmenu vecí

Oblečenie, hračky či knihy si môžu obyvatelia bezplatne zobrať v novej prevádzke BerTo pri Námestí slobody v Prievidzi.

Prievidza 5. júna (TASR) - Oblečenie, hračky či knihy si môžu obyvatelia bezplatne zobrať v novej prevádzke BerTo pri Námestí slobody v Prievidzi. Takzvanú swap prevádzku, teda priestor určený na výmenu vecí, otvorili symbolicky v piatok na Svetový deň životného prostredia zástupkyne iniciatívy Čisto v Prievidzi.

S myšlienkou vytvoriť prevádzku na výmenu vecí prišli zástupkyne iniciatívy Natália Svitková a Kvetoslava Ďurčová z Prievidze. "Swap znamená výmenu stále použiteľných vecí, ktoré niekto nepotrebuje, pre niekoho iného, kto ich nemá. Obom nám záleží na našom okolí a životnom prostredí. Kvetka sa na to orientuje aj v rámci svojej mestskej časti, kde robí swap bazáre či akcie. Ja som chcela, aby to malo pridanú hodnotu a bolo to pravidelnejšie, aby sem ľudia mohli doniesť veci kedykoľvek a, naopak, keď budú potrebovať, môžu si odtiaľto niečo zobrať," priblížila Svitková.

Trikrát do týždňa

Nová prevádzka sa nachádza v podchode v blízkosti Námestia slobody a obyvateľom bude k dispozícii trikrát do týždňa, dvakrát v popoludňajších, raz v dopoludňajších hodinách. Viesť ju budú dobrovoľníci.

„Odber nie je podmienený donáškou tovaru, takže každý, kto má záujem, si prísť niečo vybrať, môže prísť. Môže si vybrať z obuvi, odevov, hračiek, kníh, domácich potrieb či potrieb na kreatívne účely. Keď bude chcieť niekto priniesť veci, je dobré, aby sa nám ohlásil, aby sme vedeli regulovať množstvo,“ priblížila Ďurčová.

Pre obmedzené priestory prevádzky zriadili dobrovoľníčky i inzerciu. „Máme tu prevažne drobnejšie veci, ako sú odevy, obuv, hračky, knihy. Ale sú veci, ktoré sú objemnejšie, ktoré sem, bohužiaľ, nezmestíme. Preto sme vymysleli bezplatnú inzerciu a takto si ich môžu už priamo medzi sebou vymeniť,“ dodala Ďurčová.

Prievidžanky plánovali novú prevádzku otvoriť ešte v marci, svoje plány však museli presunúť pre pandémiu nového koronavírusu.