Diskriminovali ju pre váhu aj farbu pleti: Marilyn Monroe jedným telefonátom zmenila život speváčky Elly Fitzgerald

Ľubomíra Somodiová

Holywoodska herečka a jazzová speváčka mali medzi sebou puto, ktoré pomohlo prekonať predsudky v čase rasovej predpojatosti.

Ella Fitzgerald a Marilyn Monroe. — Foto: Facebook// Vanessa Shan

HOLLYWOOD 5. júna - Keď sa raz hviezdnej Marilyn Monroe opýtali na to, kto je jej obľúbeným spevákom, odpovedala: „Nuž, mojou obľúbenou osobou a rovnako aj speváčkou je Ella Fitzgerald. Myslím, že je najúžasnejšia.“

Marilyn bola fanúšičkou aj priateľkou

Nielenže bola Monroe jej veľkou fanúšičkou, bola aj jej priateľkou. Marilyn dokonca využila svoj status holywoodskej hviezdy, aby jej pomohla s kariérou.

Ako čierna speváčka nemohla spievať v najznámejších kluboch Hollywoodu. Nebrali do úvahy ani jej talent, hoci si svojimi výkonmi v. 50-tych rokoch vytvorila obrovský fanklub naprieč celou krajinou. Problémom pre majiteľov najvychytenejších klubov bola nielen farba pleti, ale aj váha talentovanej speváčky.

Pomohla jej v kariére

Herečka preto zavolala svojmu známemu, ktorý bol majiteľom prestížneho a obľúbeného klubu Mocambo. Povedala mu, že ak dovolí Elle spievať, ona tam s ňou bude každú noc, čo by prinieslo klubu veľkú publicitu. Majiteľ sa napokon dal presvedčiť. Ella Fitzgerald by nebola prvá speváčka afroamerického pôvodu, ktorá by v klube zaspievala. Pred ňou už v ňom vystúpili mená ako Dorothy Dandridge a Eartha Kitt. Majiteľovi klubu však okrem farby pleti prekážala najmä Ellina váha.

Napokon ale superstar Marilyn Monroe vyhovel. A Marilyn zase na oplátku svoj sľub splnila. Prvý Ellin koncert v klube bol v marci v roku 1955. Neskôr Ella v jednom z rozhovor povedala: „Potom som už nikdy nemusela hrať v malých jazzových kluboch. Marilyn bola nezvyčajná žena.“

Obe ženy boli dlhé roky priateľkami, spájalo ich aj neľahké detstvo. Avšak, ako odhalil dlhoročný obchodný manažér speváčky pre životopisca Marilyn Monroe, herečkine užívanie drog bránilo ich priateľstvu sa v ďalších rokoch prehlbovať.

Odlúčili ich drogy

Fitzgerald nepila, ani nemala rada cigarety, dokonca sa vyhýbala piesňam, ktoré odkazovali na hocijaké drogy.

Legendárna speváčka však nikdy nezabudla na to, ako jej Monroe pomohla. V roku 1972, v rozhovore o úlohe Marilyn v jej kariére poznamenala: „Som jej veľkou dlžníčkou.“

