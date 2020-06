Michaela Mäsiarová

Dnes o 09:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní „Ušlo mi niečo?“ Muž sa po 75-tich dňoch vrátil z meditačného pobytu do civilizácie. Svet takmer nespoznal

Člen budhistickej akadémie, zostal po návrate do reality, doslova šokovaný.

foto: Bruce Emmerling, truthseeker08, Alexandra_Koch — Foto: Pixabay.com

BRATISLAVA, NEW YORK 13. júna - Pripomína to skôr akýsi sci-fi film z 90-tych rokov so Silvestrom Stalonom v hlavnej úlohe. Zmrazia tam človeka, uložia ho do nejakej provizórnej kryogenickej komory a tam si ticho počká päťdesiat, možno sto rokov, kým ho niekto omylom opäť nerozmrazí a on sa razom ocitne v úplne inom svete. Vo filmoch ide väčšinou o zmenu technologickú, kde veda a výskum stihli napredovať enormnou rýchlosťou, prípadne ľudí na planéte Zem, už dávno nahradili roboti. Daniel Thorson sa síce nedal zamraziť, no budhistický pobyt v odľahlom kláštore, ktorý prežil v úplnom tichu, v neustálej meditácii a totálne odrezaný od sveta, je vo výsledku tiež čosi podobné.

Mladý budhista sa vrátil späť do civilizácie po necelých troch mesiacoch bez televízie, internetu, ľudí. Svet, aký si pamätá, bol fuč. Pandémia, "nejaký" koronavírus, milióny mŕtvych, uzavreté hranice a aby toho nebolo málo, možno dokonca stojíme na prahu rasovej vojny. „Ušlo mi niečo?“, boli prvé slová mladého Daniela Thorsona po tom, čo sa vrátil späť do rodného Vermontu.

„Ľudia v obchodoch s potravinami sa zdajú byť o niečo nervóznejší, než si pamätám.“

Daniel Thorson z Vermontu vstúpil do budhistickej kláštornej akadémie, ktorej je členom, v polovici marca. Späť domov, dorazil presne 23. mája. Jeho prvý tweet hovorí za všetko: „Vrátil som sa z úplného ticha po 75-tich dňoch. Ušlo mi niečo?“, píše na svojom Twitter konte zrejme jeden z mála ľudí na svete, ktorému koronavírus donedávna nič nevravel. Veľmi rýchlo zistil, že jeho rodná krajina sa v jeho neprítomnosti, v dôsledku pandémie koronavírusu a tiež smrti Georga Floyda, dramaticky zmenila.

Absolútne rozčarovaným zostal po prvej návšteve Supermarketu. "Ľudia v obchodoch s potravinami sa zdajú byť o niečo nervóznejší, ako si pamätám," tweetol 25. mája. „Nainštaloval som si operačný systém Covid. Spočiatku som bol jemne vyvedený z miery, ako že „Wow, to čo je?“, opisuje návrat do reality pre magazín New York Times. Až po tom, čo sa Daniel opäť „pripojil k sieťam“ pochopil, aká veľká bola téma pandémie koronavírusu. „Všetko ostatné je preč! O voľbách, nič. Austrálske požiare? Nič. Brexit?Udial sa? Neudial sa? Nič!“, nevychádzal z údivu Daniel. Napokon dodáva, že podľa všetkého "premeditoval", evidentne jednu z najvýznamnejších udalostí modernej histórie.