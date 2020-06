Monika Hanigovská

Jeho dcérka stratila obľúbenú hračku tisíce km od Slovenska. Otecko sa nevzdal a vymyslel fascinujúci príbeh o jej návrate

Otecko chcel vrátiť dcérke stratenú radosť. A urobil to skutočne dojemne.

Dievčatko sa už raduje. — Foto: Facebook/Kulíšek

BRATISLAVA 6. júna – Aby otec vrátil úsmev svojej milovanej dcérke, stal sa pátračom, maliarom, rozprávkarom, akýmsi režisérom vskutku zaujímavých príbehov - ale najmä človekom, čo vracia detské sny.

Keď pred vyše rokom stratila jeho dcérka svoju obľúbenú hračku – žltú maňušku zobrazujúcu mačku, na mieste vzdialenom vyše tisíc kilometrov od Slovenska, možno ani on sám by si vtedy netrúfol povedať, kam ďaleko zájde. Dcérke dokázal vrátiť krásne spomienky a najkrajšiu radosť, ktorú prežívajú len deti.

Keďže jeho malá dcérka po takej dlhej dobe stále zisťovala, kam sa vydala jej mačka, otec sa rozhodol, že skúsi nájsť niekoho, kto by jej ju ušil.

Chcel aby ožila stratená hračka

Dopátrať sa k nej nebolo však vôbec jednoduché, ako by sa mohlo zdať. „Na internete nie je ani chýru ani slychu po takejto maňuške. Niečo podobné sme našli v modrej farbe. Mala by však vyzerať ako tá žltá, jej verná kópia,“ stálo v inzeráte, v ktorom hľadal „dobrú dušu“, ktorej šikovné ruky by dokázali vyrobiť hračku. Viac Dobrým novinám o pútavom príbehu a krásnej myšlienke porozprávala šikovná Slovenka, ktorá sa zhostila tejto úlohy.

Prijala výzvu a cítila zodpovednosť

„Výzva to určite bola, lebo sa nešpecializujem na výrobu maňušiek, ale hlavne išlo o tú zodpovednosť z nákresu a neúplnej fotky - vyrobiť mačičku, ktorá bude nahrádzať tú pôvodnú,“ prezradila nám Lucia, ktorej inak pod rukami, vznikajú rôzne vecičky pre deti, od výbavičiek až po detské deky pod značkou Kulíšek. Ako ďalej dodala, bola to za tie roky najúsmevnejšia komunikácia, ktorá sa dotkla jej srdca.

Na začiatku bojovný otecko zaslal nákres, ako by mala vyzerať maňuška, ktorá by prezentovala pôvodnú predlohu. Problémom však nebola nielen nepresná vizualizácia, ale vrásky na čele spôsoboval aj materiál, z ktorého mala „ožiť“ mačka.

„V čase korony zohnať zo zahraničia špeciálny materiál bol problém. Bol to kojenecký plyš, ale v čase totálneho vybrakovania e-shopov a dodacích lehôt 2 a viac týždňov, to bolo náročnejšie,“ prezradila jej stvoriteľka.

Predloha na maňušku. Foto: Facebook/Kulíšek

Otec vymýšľal príbehy, kým sa hračka vrátila domov

„Tatino vymyslel kompletnú rozprávku o tom, ako a kde mačička je. Doslova nás doma všetkých vtiahol do deja a s napätím sme čakali na ďalšie správy. Tatino sa pre nás stal veľkým vzorom. Dotváral rozprávku deň za dňom a skladal príbeh po maličkých kúsočkoch. Pre dcérku vyrobil kufor, s ktorým docestovala až zďaleka, prekonala rôzne prekážky, karanténu, ale po dlhých mesiacoch sa vrátila domov,“ povedala Lucia.

Príbeh karantény si otecko vymyslel pre dcéru preto, lebo materiál na zhotovenie sa v tom období zložitejšie zháňal, a preto mačička na dievčatko fiktívne prečkávala v slovenskej karanténe.

Otec myslel na všetky detaily. Foto: Facebook/Kulíšek

Mačka pricestovala autobusom domov

Po tom, čo si prišiel otec dcérky po hotovú hračku, našiel spôsob, ako vytvoriť dojem, že sa konečne vrátila tam, kam patrí - domov. „On išiel na jednu zástavku a mama s malou na druhú. A tatino volal, že je mačka na zástavke. Tak tam došli s maminou a mačička tam sedela nachystaná s kufríkom, čo tatino vyrobil,“ prezradila stvoriteľka maňušky, pričom dojemné stretnutie si mohla pozrieť na videu, ktoré jej rodina dievčatka poslala.

„Prišlo mi video zo zastávky s plačúcim dievčatkom, nuž, tak sme plakali dve. Neskutočné emócie,“ priznala sa.

Hotová maňuška. Foto: Facebook/Kulíšek

Chcela urobiť radosť len pre ten pocit

„Chcela by som si priať, aby na svete bolo viac dospelých, ktorí nezabudli, aké je to byť deťmi. Ktorí vidia, že tie malé problémy detičiek sú pre nich naozaj obrovské. A chcela by som si priať, aby si ľudia dokázali pomáhať a robiť sa navzájom šťastnými len pre ten pocit,“ vyznala sa autorka hračky Lucia.

„Zo svojho vytúženého dovolenkového dňa som si ukrojila veľkú časť, aby som sa pokúsila bezodplatne pomôcť cudziemu dievčatku a cudziemu tatinovi,“ dodala.

Pozrite si kúsok komunikácie medzi oteckom a zhotovovateľkou hračky.

Časť kreatívnej komunikácie medzi otcom dievčaťa a jeho zhotovovateľkou. Foto: Facebook/Kulíšek

