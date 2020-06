TASR, Dobré noviny

Do Chorvátska sa od konca júna dostanete vlakom aj z Bratislavy. Český prepravca láka aj cenou

Ak sa chystáte do Chorvátska, zbystrite pozornosť.

Z Česka budú premávať priame vlaky do Chorvátska. Zastavia sa aj v Bratislave. — Foto: TASR/Michal Svítok, pexels.com/Lucian Petronel Potlog

BRATISLAVA 5. júna - Ak sa chystáte do Chorvátska, zbystrite pozornosť. Už od 30. júna totiž budete môcť využiť vlak, ktorý z Prahy vypraví český dopravca Regiojet, zastaví sa aj v Bratislave a svoju púť skončí v chorvátskom prístavnom meste Rijeka na pobreží Jadranského mora.

Priaznivo vyzerá aj cena lístka, ktorá sa bude pohybovať od 590 českých korún (22,25 eur) do 790 korún (29,77 eur), uvádza portál idnes.cz. V cene je miestenka, palubný servis počas celej jazdy, wi-fi, či prístup k zábavnému portálu. „Záujem je už teraz obrovský, máme stovky telefonátov denne, píšu nám aj cestovné kancelárie. Počítame s tým, že dopyt bude vysoký," uviedol hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj.

Cesta z Bratislavy

Žltý vlak by mal premávať smerom do Chorvátska v utorok, piatok a v nedeľu, pričom vlak by mal mať 12 vozňov a poňať by mal až 560 ľudí. Z Prahy by mal vyraziť o 17:20, pričom do Bratislavy odchádza o 21:15. Do cieľovej destinácie v Rijeke by mal dorazil približne o 8:00. Okrem týchto miest zastaví aj v troch českých mestách - Brno, Pardubice, a Břeclav. Naspäť vyrazia vlaky v pondelok, stredu a v sobotu o 18:00.

V Chorvátsku potom dopravca plánuje pripojiť špeciálne nadväzujúce autobusy, ktoré by mali cestujúcich rozvážať do cieľových miest ich dovoleniek na chorvátskom pobreží. Cena by sa mala pohybovať v rozmedzí 200 až 300 českých korún (7,5 eur až 11,3 eur).