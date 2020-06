TASR

Fortuna Liga: Chéu v Trnave skončil, do konca sezóny bude trénerom Šarmír

Portugalčan Ricardo Chéu už nie je tréner futbalistov FC Spartak Trnava.

Trnava 5. júna (TASR) - Portugalčan Ricardo Chéu už nie je tréner futbalistov FC Spartak Trnava. V piatok sa s vedením klubu dohodol na rozviazaní kontraktu, osem dní pred plánovaným štartom Fortuna ligy ho nahradil Marián Šarmír, ktorý bude na lavičke už v sobotnom prípravnom stretnutí so Senicou.

Okrem Cheua už nebude v Spartaku pôsobiť ani jeho krajan a asistent Nuno Barbosa. Portugalskí tréneri prišli do Trnavy pred touto sezónou a v základnej časti najvyššej súťaže ju doviedli na piatu priečku s bilanciou deväť víťazstiev, tri remízy a desať prehier.

Nikdy nezabudne na fanúšikov

„Je pravda, že táto sezóna bola odlišná ako tie predošlé, pre všetky veci, ktoré sa udiali a veľa zmenili. Najdôležitejšou vecou však ostáva práca, ktorú sme počas sezóny odviedli. Ani pre klub to nebola jednoduchá sezóna, keďže sa zmenilo veľa vecí. Každopádne, je to klub s obrovským potenciálom, s úžasnými fanúšikmi, na ktorých nikdy nezabudnem. Sme si vedomí toho, že sme boli pod tlakom, ale ja tlak vnímam pozitívne a pre mňa to bola veľmi dobrá skúsenosť. Snažil som sa každý deň a v každom zápase urobiť maximum. Dúfam, že klub v budúcnosti dosiahne výborné výsledky a bude bojovať o trofeje. Toto mesto a fanúšikovia si to zaslúžia. Teraz sa najmä teším na rodinu, ktorú som nevidel od Vianoc. Užijem si čas s manželkou a dcérami a postupne bude premýšľať nad ďalšou kariérou,“ povedal Chéu na oficiálnom webe trnavského klubu.

Šarmír povedie Spartak do konca ročníka, jeho asistentom bude doterajší kouč mládeže Tomáš Prisztács. „Chceli by sme Ricardovi aj Nunovi poďakovať za odvedenú prácu v našom klube. Nebola to jednoduchá sezóna, poznačená navyše koronakrízou. V súčasnej situácii je však náš pohľad na budúcnosť rozdielny, a preto sme sa s oboma korektne dohodli na rozviazaní zmluvy. Prajem im veľa úspechov v ďalšej kariére a teraz dáme šancu našim trénerom,“ povedal riaditeľ klubu Milan Cuninka. Trnavčania v 1. kole nadstavbovej skupiny o titul nastúpia v nedeľu 14. júna o 18.00 h na štadióne MŠK Žilina.