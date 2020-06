TASR

Sezóna NBA by mala pokračovať od 31. júla, hlasovať bude hráčska asociácia

Rada guvernérov zámorskej NBA vo štvrtok schválila plán na reštart basketbalovej súťaže.

Na snímke nápis športového komplexu ESPN Wide World of Sports v areáli Disney World — Foto: TASR/AP

New York 4. júna (TASR) - Rada guvernérov zámorskej NBA vo štvrtok schválila plán na reštart basketbalovej súťaže. Anonymný zdroj prezradil pre ESPN, že záver sezóny by malo dohrať 22 tímov v Orlande na Floride.

Základná časť by mala pokračovať od 31. júla, finále play off by malo vyvrcholiť najneskôr 12. októbra. Nový ročník by sa mal začať 1. decembra. Plán schválilo 29 členov Rady, proti bol iba Portland.

Dohrať by sa malo v Disney Worlde

Záverečnú fázu súťaže bude hostiť areál Disney World, predstaví sa v nej trinásť tímov zo Západnej a deväť z Východnej konferencie. Ide o kluby, ktoré momentálne figurujú v prvej osmičke vo svojej konferencii, plus New Orleans, Portland, San Antonio, Sacramento, Phoenix a Washington.

Účastníci odohrajú osem zápasov základnej časti, po ktorých bude nasledovať play off. O nasadení vo vyraďovačke by mohol rozhodnúť aj miniturnaj. Všetci hráči, tréneri a ďalší personál budú od 7. júla do konca ročníka ubytovaní v priestoroch Disney Worldu, aby sa predišlo šíreniu koronavírusu. Sezónu NBA prerušili pre pandémiu 11. marca.

„Výsledok hlasovania Rady guvernérov je nevyhnutný krok smerom k reštartu. Máme pred sebou veľkú výzvu v podobe pandémie ochorenia COVID-19, dúfame, že sa nám podarí dohrať sezónu v bezpečnom prostredí na základe striktných protokolov, ktoré dokončujeme v spolupráci so zdravotnými úradmi a medicínskymi expertmi,“ povedal komisár NBA Adam Silver pre agentúru AP.

Plán ešte musí odobriť hráčska asociácia NBPA, prostredníctvom konferenčného hovoru by mala hlasovať v piatok.