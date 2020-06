TASR

F1: Hockenheim a Imola by sa mohli vrátiť, Soči vie pripraviť dve podujatia

Nemecký Hockenheim a talianska Imola by si ešte mohli nájsť miesto v upravenom kalendári tohtoročného motoristického seriálu MS F1.

Nemecký jazdec F2 Mick Schumacher, syn slávneho Michaela Schumachera, na trati okruhu Hockenheimring. — Foto: TASR/AP

Berlín 4. júna (TASR) - Nemecký Hockenheim a talianska Imola by si ešte mohli nájsť miesto v upravenom kalendári tohtoročného motoristického seriálu MS F1. Vedenie šampionátu tento týždeň zverejnilo oficiálny program úvodných ôsmich pretekov, no podľa štvrtkových medializovaných informácií zvažuje pridať ďalšie dve veľké ceny v Európe.

Celkovo by sa do decembra malo uskutočniť pätnásť až osemnásť podujatí. Začne sa 5. júla v Rakúsku, koniec európskej „šnúry“ je zatiaľ naplánovaný na 6. septembra v Monze. Podľa magazínu „Auto, Motor und Sport“ by sa mohlo jazdiť aj v Imole a Mugelle, to by však znamenalo, že Taliansko by hostilo až tri podujatia. Šancu preto má aj nemecký okruh.

Potrebuú minimálne pätnásť pretekov

Na Hockenheimringu sa súťažilo vlani, no v tomto roku nefiguroval v pôvodnom kalendári. Mugello pravidelne hostí preteky motocyklového šampionátu MotoGP, v F1 by malo premiéru. Imola bola dejiskom VC San Marína do roku 2006. Na uznanie sezóny za seriál MS je potrebných len osem pretekov, aby si však organizátori zabezpečili plný príjem za televízne práva, musí sa odjazdiť pätnásť VC.

Okrem ôsmich zastávok hovoria pravidlá Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) o seriáloch MS aj o podmienke navštíviť v jednej sezóne aspoň tri kontinenty. Výnimku môže priniesť pandémia koronavírusu. „Teoreticky by osem pretekov v Európe mohlo stačiť na vyhlásenie ročníka za svetový šampionát,“ povedal výkonný riaditeľ F1 Ross Brawn.

Pomôcť chcú aj v ruskom Soči

Z Európy sa kráľovná motoršportu presunie do ďalších kútov sveta, ale pre pandémiu zrejme nezavíta do Azerbajdžanu, Singapuru, Kanady či Japonska. Pomôcť naplniť kalendár chcú v ruskom Soči, kde by sa mohli uskutočniť dve súťaže rovnako ako v Rakúsku a Spojenom kráľovstve.

„Momentálne rokujeme s kolegami v F1 o viacerých možnostiach, ktoré sa týkajú VC Ruska. Ak to bude nutné, nevylučujeme zorganizovanie dvoch kôl. Soči má excelentnú a modernú infraštruktúru, ktorú si chvália naši partneri,“ uviedla pre portál motorsport.com promotérska spoločnosť Rosgonki. Podľa nej disponuje Soči vďaka svojej polohe či vzdialenosti letiska ideálnymi podmienkami na odizolovanie karavány F1 od okolitého sveta.