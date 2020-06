TASR

Na Svetový deň životného prostredia sa spúšťa zelená linka envirorezortu

Pri príležitosti piatkového (5. 6.) Svetového dňa životného prostredia spustí minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) zelenú linku envirorezortu.

Pri príležitosti piatkového (5. 6.) Svetového dňa životného prostredia spustí minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) zelenú linku envirorezortu.

Prostredníctvom tejto linky, ktorá bude od piatka v skúšobnej prevádzke, bude možné anonymne ohlásiť porušovanie zákonov, ktoré majú chrániť životné prostredie. Informuje o tom ministerstvo v tlačovej správe.

Ďalším príspevkom k pripomenutiu si dôležitosti ochrany životného prostredia bude aj bezplatný vstup do rezortných organizácií MŽP - do ZOO v Bojniciach, Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici i Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. „Vstup pre verejnosť bude bezplatný od piatka do nedele 7. júna,“ informuje rezort.

Počas víkendu takisto symbolicky ozelenie budova MŽP v Bratislave, Bratislavský hrad i reštaurácia nad Mostom SNP v hlavnom meste.

Svetový deň životného prostredia sa 5. júna oslavuje od roku 1973. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov (OSN), ako spomienku na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila 5. až 16. júna 1972 vo švédskom Štokholme pod heslom Je len jedna zem.