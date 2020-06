Dominika Pacigová

Dnes o 17:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Príbeh ako z filmu: Fenka utiekla z nového domova a prešla 60 kilometrov, aby sa vrátila k milovanej osobe

Po 97 dňoch sa našli. Príbeh fenky a terapeutky znie ako z rozprávky so šťastným koncom.

Zelda našla svoju milovanú osobu. — Foto: Facebook - Seneca Krueger

SAINT PAUL 6. júna - Seneca Krueger pracuje ako terapeutka a pomáha zachráneným psíkom, aby opäť začali dôverovať ľuďom. Doposiaľ sa starala o 30 chlpáčov, no jeden príbeh je výnimočný. Keď sa k nej dostala fenka Zelda, musela jej dávať lieky proti úzkosti. Po dvoch mesiacoch však začala vrtieť chvostom, s odstupom času aj štekala, a tak sa terapeutka rozhodla, že jej nájde nový domov, uvádza portál The Dodo.

Slzy mala na krajíčku

Zelda prišla k terapeutke v hrôzostrašnom stave. Musela jej dávať lieky proti úzkosti a fenka sa celé dni schovávala. „V priebehu dvoch týždňov opustila svoj úkryt. Po dvoch mesiacoch začala vrtieť chvostom, po štyroch už štekala a hrala sa,“ uviedla Seneca Krueger.

Keď terapeutka videla pokroky, rozhodla sa, že fenke nájde nový, tentokrát už večný domov. „Toto by mal urobiť každý psí terapeut, keď chlpáčovi pomôže prispôsobiť sa,“ dodala.

Seneca odviezla fenku k novému majiteľovi. Napriek tomu, že sa o štvornohých miláčikov stará už dvanásť rokov, rozlúčka so Zeldou bola bolestivá. Slzy mala na krajíčku, no vedela, že musí podať pomocnú ruku ďalším psíkom, ktorí to omnoho viac potrebujú.

Zelda, ktorá prešla viac ako 60 kilometrov, aby našla milovanú osobu. Foto: Facebook - Seneca Krueger

Seneca informovala, že sa stratila jej milovaná Zelda. Foto: Facebook - Seneca Krueger

Niekto zazrel Zeldu. Seneca ani sekundu nezaváhala. Foto: Facebook - Seneca Krueger

Videla ju po 97 dňoch

Zelda tak trávila čas s novou rodinou, no po desiatich dňoch od odlúčenia dostala Seneca nemilý telefonát. Dozvedela sa, že fenka utiekla. Nikto netušil, kde by sa mohla nachádzať. Terapeutka ani sekundu nezaváhala, sadla do auta a začala ju hľadať.

Po dvoch mesiacoch sa Seneca dozvedela, že fenku niekto zazrel v Minneapolise. Seneca ihneď začala robiť všetko, čo bolo v jej silách. Po istom čase našli vychudnutého psíka. Išlo o Zeldu, ktorá sa chcela vrátiť k terapeutke. Prešla viac ako 60 kilometrov. „Bol to zázrak. Ospravedlnila som sa Zelde, že som ju nespoznala. Prvýkrát som sa jej dotkla po 97 dňoch. Ubezpečila som ju, že našla svoj večný domov a že som ju nikdy neprestala hľadať,“ uzavrela Seneca Krueger.