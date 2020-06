TASR

Slovenská volejbalová federácia podporí kluby a hráčov sumou viac než 300 000 eur

Slovenská volejbalová federácia (SVF) v období koronakrízy prostredníctvom plánu pomoci podporí kluby a hráčov sumou presahujúcou 300 000 eur.

Ilustračné foto — Foto: pixabay.com/TaniaVdB

Bratislava 4. júna (TASR) - Slovenská volejbalová federácia (SVF) v období koronakrízy prostredníctvom plánu pomoci podporí kluby a hráčov sumou presahujúcou 300 000 eur. Návrh podpory schválila Správna rada SVF.

Viac než dve tretiny balíka (208 000 eur) tvorí priama finančná pomoc 39 klubom - od extraligových cez prvoligové až po subjekty so štatútmi CTM (Centrum talentovanej mládeže) a TSM (Tréningové stredisko mládeže).

Ďalší balík v hodnote viac než 100 000 eur tvoria výrazne znížené transferové poplatky, resp. bezplatné transfery do zahraničia aj v rámci Slovenska pre hráčov a hráčky, symbolické jednoeurové prihlášky do súťaží SVF či kompenzované náklady štyrom oblastným výborom SVF a podpora klubov v regiónoch.

„Po vypuknutí koronakrízy a diskusii so všetkými zložkami nášho hnutia sme vypracovali možné scenáre pomoci, aby sme im aspoň čiastočne pomohli riešiť najpálčivejšie problémy. Bezprostredne po novelizácii zákona v Národnej rade SR sme tak mohli pristúpiť k schváleniu tohto plánu pomoci v Správnej rade SVF. Som presvedčený, že kluby aj hráči túto priamu pomoc pocítia a pomôže im prekonať toto neľahké obdobie," povedal prezident SVF Martin Kraščenič v tlačovej správe.

Správna rada SVF schválila návrh zástupkyne hráčov a novej 1. viceprezidentky SVF Adriany Marčekovej (nahradila Romana Holienčíka, pozn.) o transferoch do zahraničia pre sezónu 2020/2021.

SVF poskytne hráčom pri transferových poplatkoch do väčšiny krajín 50-percentnú zľavu z výšky transferového poplatku vypočítaného podľa platnej tabuľky, a to bez ohľadu na vek. Transfery do druhej a nižších súťaží väčšiny krajín budú udelené bez poplatku, rovnako aj transfer pre hráčky a hráčov, ktorí pôsobili v zahraničí viac ako 10 sezón.

Správna rada SVF schválila tiež návrh Súťažnej komisie SVF, ktorý má za cieľ v maximálnej možnej miere odbremeniť kluby v období pandémie. Termín podania prihlášok do súťaží sa posúva o mesiac neskôr, teda do 31. júla 2020.

Oblastné výbory môžu o systéme a počte účastníkov vo svojich mládežníckych súťažiach rozhodnúť až do 31. augusta 2020. SR SVF schválila aj návrh SK SVF, aby vklad do súťaží pre každý klub bez ohľadu na to, koľko družstiev má v súťažiach, bol paušálne vo výške 1 eura. Transfery v rámci Slovenska za jednotlivca s platnosťou do 31. 12. 2020 budú bezplatné.