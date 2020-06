TASR

Dnes o 11:24 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Cenu J.M. Hurbana by mohol šéf parlamentu udeliť aj za humanitárne zásluhy

Predseda Národnej rady (NR) SR by mohol udeliť cenu Jozefa Miloslava Hurbana osobnostiam aj za zásluhy v humanitárnej oblasti.

Na snímke predseda NR SR Boris Kollár — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 4. júna (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR by mohol udeliť cenu Jozefa Miloslava Hurbana osobnostiam aj za zásluhy v humanitárnej oblasti. Vyplýva to z novely zákona o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, ktorú poslanci NR SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania.

„Cieľom predloženého návrhu zákona je umožniť oceniť aj mimoriadne významné aktivity osobností pôsobiacich v humanitárnej oblasti za ich výnimočnú záslužnú činnosť v tejto oblasti,“ odôvodnil návrh novely jeho predkladateľ Jozef Lukáč (Sme rodina).

Súčasťou návrhu je aj to, aby sa súčasťou štátnej ceny stala spolu s listinou o jej udelení aj pamätná plaketa vo forme medaily. Na jej lícnej strane by mal byť vyobrazený Hurban a na jej rube nápis Národná rada Slovenskej republiky.

V prípade schválenia novely a jej podpísania prezidentkou by mohla právna úprava nadobudnúť účinnosť od 15. augusta 2020.