Koniec bujarým rozlúčkam so slobodou v našich metropolách? Európske mestá túžia po korone po iných turistoch

Európske metropoly známe ako populárne miesta na bujaré rozlúčky so slobodou plánujú radikálne zmeniť svoj prístup k cestovnému ruchu.

Ilustračná snímka — Foto: Pixabay.com/Jan Blanicky, David Mark, Konrad Krajewski

PRAHA/BUDAPEŠŤ 5. júna - Budapešť, Krakov, Benátky, Amsterdam či Praha. To sú európske metropoly, ktoré sú ročne navštevované húfom turistov vedených túžbou niečo zažiť, zabaviť sa a doslova si vyhodiť z kopýtka. Kríza spojená s koronavírusom však priniesla enormný úbytok turistov, ktorí z týchto miest doslova vymizli zo dňa deň. Vo všetkom zlom sa však dá nájsť kúsok dobrého a práve táto situácia priniesla mnohým mestám úplne nový pohľad aj na turizmus. Stredoeurópske metropoly sa najnovšie zaviazali pristúpiť v budúcnosti k cestovnému ruchu úplne inak. Čo to znamená v praxi?

Stredná Európa bola rajom pre bujaré rozlúčky so slobodou

Aj napriek striktným koronavírusovým opatreniam, pre ktoré cestovný ruch doslova trpí, prežíva a dúfa v skorý návrat „do normálu“, mnohé mestá dúfajú, že situácia sa zmení a súčasný stav vnímajú ako akúsi novú štartovaciu čiaru. Nízkonákladové lety a s nimi spojené lacné letenky pre zahraničných turistov urobili totiž z týchto destinácií doslova raj pre rozlúčky so slobodou. Nielen od nich by sa však spomínané metropoly v budúcnosti radi dištancovali.

„Obyvatelia nášho mesta sa dlho sťažovali, že im ich mesto už nepatrí,“ uvieda hovorkyňa agentúry Prague City Tourism, Barbora Hrubá, pre denník The Guardian. Koronavírusová kríza je tak podľa nej skvelá príležitosť pre akýsi reštart. „Chceme jednoducho iný typ návštevníkov, než len tých, ktorí sa vydajú len k tým najslávnejším pamiatkam v centre,“ vysvetlila Hrubá.

Na tzv. rozlúčku so slobodou (po anglicky Stag party) chodí aj do Bratislavy z roka na rok viac anglických turistov. Foto: TASR/Tomáš Halász

Iný typ návštevníkov si želá aj Budapešť

„Ako v mnohých iných veľkých európskych mestách, aj u nás sú už ľudia vyčerpaní rozsahom cestovného ruchu,“ uviedol starosta Budapešte, Gergey Karácsony. „Chceme preto rozšíriť tie miesta v našom meste, ktoré sú turisticky zaujímavé a zmeniť tak aj typ ľudí, ktorí k nám budú cestovať. Nemalo by ísť len o rozlúčky so slobodou a lacný alkohol. Chceme drobný rebranding,“ dodáva Karácsony pre denník The Guardian.

Budapešť tak plánuje rozšíriť spoluprácu aj na ďalšie maďarské mestá, zatiaľ čo Praha chce nalákať domácich, aby viac preskúmali svoje hlavné mesto. V Poľsku napríklad dostanú ľudia pracujúci na plný úväzok akési kupóny v hodnote tisíc zlotých, ktoré budú využiteľné v rámci domáceho cestovania. „Mnoho ľudí, ktorých poznám, by si ani netrúfli ísť cez víkend na hlavné námestie, práve kvôli tomu šialenému davu,“ hovorí pre Guardian jeden z obyvateľov Krakova, Piotr Krasnowolski.

Jednou zo stratégií miest je tak začať klásť dôraz na miestnych. So šťastnými rezidentmi, budú šťastnejší aj turisti. K podobne ladeným myšlienkam sa už pred časom hlásilo aj vedenie Benátok, ktoré si práve vďaka koronakríze uvedomilo, ako málo má toto mesto obyvateľov, ak námestia nezaberajú húfy turistov. Tí postupne z mesta postupne migrovali práve pre neutíchajúci turizmus, ktorý bol podľa miestnych už doslova nezlučiteľný s normálnym životom.