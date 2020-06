Dominika Pacigová

Dnes o 14:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Stredoveká dedina duchov bola pod vodou od roku 1947. Už na budúci rok však možno privíta turistov

Na svoje si prídu milovníci histórie i cestovania. Zaujímavú stredovekú taliansku dedinu objavili už v 13. storočí.

FABBRICHE DI CAREGGINE 5. júna - Malá dedina Fabbriche di Careggine bola objavená v 13. storočí. Nachádza sa v provincii Lucca v Toskánsku a zvyčajne bola obývaná železiarskymi robotníkmi. V roku 1947 bola zaplavená umelo vytvoreným jazerom Vagli a vtedajší obyvatelia dediny sa museli presťahovať do okolitých miest. Vyzerá to tak, že od roku 2021 by mohla byť opäť sprístupnená turistom, uvádza portál Bored Panda.

Očakávajú nával turistov

V stredovekej talianskej dedine duchov vybudovali v roku 1947 jazero Vagli a všetci obyvatelia sa museli vysťahovať. Jazero bolo vypustené v rokoch 1958, 1974, 1983 a 1994 z dôvodu údržbárskych prác.

Pred 26 rokmi, keď sa dedina opäť objavila, zaujala veľké množstvo turistov. Ľudia z rôznych kútov sveta chceli nahliadnuť do tohto historického skvostu. Mnohí z nich si pravdepodobne odniesli zážitok, na ktorý nikdy nezabudnú.

Dedina privítala množstvo návštevníkov. Foto: Facebook - La Casetta di Nonna Rina

Zážitky z roku 1994

Informáciu o znovuotvorení dediny pre turistov priniesla Lorenza Giorgi, dcéra bývalého starostu. „Naposledy, keď bolo jazero vypustené v roku 1994, bol môj otec starostom. Dedina v tom čase privítala viac ako milión ľudí. Verím, že na budúci rok sa nám podarí tento okamžik zopakovať a prekonáme veľký úspech,“ napísala na Facebooku.

Vyzerá to tak, že dedina Fabbriche di Careggine by mohla v roku 2021 privítať ďalších turistov. Termíny však ešte nie sú oficiálne potvrdené, vypustenie jazera je len predmetom diskusie.