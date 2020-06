TASR

Na Slovensku sa uskutočnia prvé preteky v triatlone po štyroch mesiacoch

Ilustračné foto — Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 4. júna (TASR) - Slovenská triatlonová únia (STÚ) hlási po časoch neistoty spôsobených pandémiou koronavírusu pozitívne správy. Vo Valči sa po štyroch mesiacoch uskutoční prvé podujatie po štvormesačnej prestávke, vďaka rýchlej reakcii organizátora T.A.T Martin si pretekári otestujú svoju formu 20. júna.

„Samozrejme sa teším, veď súťažiť sa bude takmer presne po štyroch mesiacoch. Čakáme aj na ďalšie akcie, pretekať by sa mohlo 27. júna v Dvoroch nad Žitavou a 28. júna v Nitre,“ uviedol pre TASR prezident STÚ Jozef Jurášek.

Uplynulé mesiace riešili pracovníci únie rôzne problémy, karanténa ich v tomto smere neovplyvnila: „Tak ako celá spoločnosť sme sa museli prispôsobiť. Pracovali sme z domu, ale riešili sme všetky aktuálne problémy.“

Únia môže v tomto roku dokonca počítať so štedrejšou štátnou dotáciou, Jurášek však zdôraznil, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) zrejme urobí nejaké škrty: „Máme viac ako vlani, ale ďalšie príspevky na podujatia ešte rozdelené neboli a tie budú menšie. MŠVVaŠ poslalo peniaze, ktoré sú na niečo viazané, a keďže tie nebudeme môcť využiť, tak asi príde k ich škrtom. To nás negatívne ovplyvní a nebudeme radi, ale počítame s tým.“

Jurášek dodal, že STÚ peniaze aj ušetrí. A to aj napriek tomu, že počas pandémie zamestnancom neupravoval mzdy. Reprezentačným trénerom ich dokonca zvýšil: „Nemáme také veľké platy, aby sme išli týmto smerom. Dokonca sme pridali trénerom reprezentácie. Máme troch, všetci dostali viac. Pevne verím, že nás to nezasiahne do tej miery, že si budeme musieť požičiavať. Naopak, verím, že ušetríme, pretože nebudeme musieť vynaložiť toľko peňazí športovcom na preteky do zahraničia.“