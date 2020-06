TASR

Tipsport Liga: Slovan vyzýva k úprave diváckeho limitu, inak hrozí obrovská strata

Vedenie hokejového klubu HC Slovan Bratislava verí, že sa obmedzenie týkajúce sa počtu divákov na štadiónoch ešte upraví.

Na ilustračnej snímke zľava Martin Štajnoch (Slovan) a Roman Žitný (Slovan) — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 4. júna (TASR) - Vedenie hokejového klubu HC Slovan Bratislava verí, že sa obmedzenie týkajúce sa počtu divákov na štadiónoch ešte upraví. Od 10. júna sa na športových podujatiach bude môcť zúčastniť maximálne 500 osôb, od 1. júla do konca roka maximálne 1000 osôb.

Podľa marketingového riaditeľa Slovana Milana Vajdu by strata na vstupnom pri obmedzení na tisíc divákov znamenala pre klub do konca kalendárneho roka 520 až 670-tisíc eur, takže opatrenie by malo devastačné následky.

Nedáva to vraj zmysel

Vedenie Slovana očakávalo, že s postupným uvoľňovaním obmedzení a reštrikčných opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu by sa už na jeseň mohli fanúšikovia postupne vrátiť do hľadísk arén a štadiónov. Limit tisíc osôb by v praxi znamenal, že po odpočítaní hráčov, trénerov, funkcionárov a ďalších nevyhnutných zložiek by toto číslo kleslo ešte výrazne viac.

„Nedáva zmysel, aby sa o jednotlivých fázach uvoľňovania exaktne rozhodovalo v tempe raz za dva týždne, ale ohľadom účasti divákov na športových podujatiach by sa prijalo striktné rozhodnutie už pol roka vopred," uvádza sa vo vyhlásení na webovej stránke bratislavského klubu: „Problematickým je aj samotný limit v podobne absolútneho čísla. Veď len v Tipsport Lige existujú arény s 10-tisícovou (Bratislava) alebo 8-tisícovou (Košice) kapacitou, ale tiež menšie haly s miestom pre tisíc divákov. Je preto rozdiel, ak bude umožnený vstup tisíc divákom do Arény Ondreja Nepelu alebo Steel Areny v porovnaní s menšími halami, napríklad v Detve alebo Nových Zámkoch.“

Strata takmer 670-tisíc eur

Práve Slovan a Košice mali v predčasne ukončenej tipsportligovej sezóne najvyššie priemerné návštevy na úrovni 5200 divákov na zápas a ich vzájomné duely sa postarali o štyri z top piatich najnavštevovanejších zápasov sezóny.

„Podľa našich kvalifikovaných odhadov by len strata na vstupnom pri prípadnom obmedzení na tisíc divákov znamenala pre Slovan do konca kalendárneho roku od 520 do 670-tisíc eur, v závislosti od počtu domácich zápasov a priemernej ceny vstupenky,“ povedal Vajda.

Bez divákov to nemá zmysel

Klubový hokej v Európe je až na niekoľko výnimiek absolútne závislý od divákov, podľa predstaviteľov Slovana hrať bez nich by nemalo žiadny zmysel. Kluby sú pripravené pri riešení tejto témy spolupracovať s odborníkmi, verejnými orgánmi a Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH).

„Slovan je na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu schopný prijať spoľahlivý hygienický protokol vrátane dezinfekcie pri vstupoch, merania teploty alebo nosenia rúšok, ak to bude nevyhnutné. Zároveň je v aréne k dispozícii kamerový systém, snímanie biometrických údajov. Pri rozstupoch, aké od 3. júna v súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR začali platiť pri organizácii kultúrnych podujatí, by bolo možné na tribúny pustiť aj päťtisíc divákov,“ uviedlo vedenie „belasých“ a dodalo, že ak by k tomu z akýchkoľvek dôvodov neprišlo, mohlo by to mať až devastačné následky práve pre tie kluby, ktoré sú závislé na záujme a priazni svojich fanúšikov.

Tradičné kluby

„My v Slovane naďalej pevne veríme, že o nejakom extrémnom riešení nebudeme musieť uvažovať. Slovan i Košice sú tradičné hokejové kluby, oba - okrem toho, že sú veľkými rivalmi, ktorí lige dodávajú jedinečnú príchuť - fungujú zároveň na veľmi podobnom obchodnom modeli. Sú to tzv. ‚fan-driven‘ kluby, závislé na záujme a podpore divákov a marketingových príjmoch vrátane vstupného. Oba kluby navyše ako jediné platia prenajímateľom nemalé peniaze za užívanie zimných štadiónov. Polmiliónový výpadok jednoducho nedokáže nikto bez prípadnej kompenzácie utiahnuť,“ vyhlásil Vajda.

Web Slovana pripomína, že najvyššia súťaž bez Slovana alebo Košíc sa nehrala na Slovensku od sezóny 1964/1965. „Pri všetkej úcte k ostatným klubom by to malo obrovský negatívny dopad na celú súťaž a vôbec slovenský klubový hokej ako taký,“ dodal bratislavský klub vo svojom vyhlásení.