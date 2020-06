Dominika Pacigová

Dnes o 12:49 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Jana Kirschner zverejnila fotku dcérky, ktorá púta pozornosť: Vyjadruje jasný postoj

Zo slov obľúbenej slovenskej speváčky budete mať zimomriavky.

Archívne snímky, na snímkach je obľúbená slovenská speváčka. — Foto: Instagram - janakirschner_official / g0mboska

LONDÝN 5. júna - Známa slovenská speváčka Jana Kirschner publikovala pred pár dňami na Instagrame fotku jej dcérky, ktorá upútala pozornosť ľudí. Vyjadrila sa totiž k rasizmu s vierou, že jedného dňa budeme svet vnímať inak.

Balzam na dušu

Jana Kirschner a Vojtěch Dyk vydali v prvý jarný deň novú skladbu s názvom Na okamih. „Pôvodne som mala s touto pesničkou iné plány a chceli sme ju vydať už pred Vianocami. Nebol však čas zastaviť sa a pesničku dokončiť. Akoby jej to nebolo súdené. A tak vychádza až dnes. Symbolicky na prvý jarný deň. V posledných dňoch mám pocit, že ľudia zúfalo potrebujú počuť niečo pozitívne, kúsok dobrej správy. Dúfam, že sa nám to podarilo a toto bude tá dobrá správa aj pre všetkých muzikantov, ktorí podobne ako mnohí iní umelci, závislí od živých vystúpení či koncertov, netušia, čo s nimi bude. Musíme však spojiť sily a tvoriť,“ napísala speváčka na Instagrame.

Nie je nám to dané ani prirodzené

Jana aktívne komunikuje so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach. Ku každej fotke zväčša napíše dlhší komentár a prednedávnom sa vyjadrila k téme rasizmu. „Keď sme našli na zemi ležať tento nápis, moja vtedy šesťročná dcéra sa ma opýtala – mami, what does it mean racism?“ napísala na Instagrame.

Sama seba sa pýta, ako deťom vysvetliť túto vec. „Všimla som si, že deti prirodzene necítia potrebu deliť ľudí do kategórií, nevychádza to z nás, nie je nám to dané ani prirodzené. TO niečo prichádza neskôr. Pod vplyvov názorov, kde vyrastáme, spoločnosti, kde žijeme a pracujeme, inštitúcií, ku ktorým vzhliadame a vkladáme do nich našu dôveru. Verím, že raz príde čas, keď sa nás naše deti opýtajú tú istú otázku a my budeme môcť povedať – that’s history,“ dodala.