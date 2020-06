TASR

Dnes o 16:24 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NBA: Tímy by pred play off mohli odohrať ešte osem zápasov základnej časti

Tímy basketbalovej NBA by pred plánovaným dokončením sezóny vyraďovacou časťou mohli odohrať ešte minimálne osem duelov základnej časti.

Prázdne sedadlá v hale Amway Center v Orlande, kde hráve svoje zápasy tím NBA Orlando Magic. — Foto: TASR/AP

Washington 4. júna (TASR) - Tímy basketbalovej NBA by pred plánovaným dokončením sezóny vyraďovacou časťou mohli odohrať ešte minimálne osem duelov základnej časti. Nemalo by sa tak po vzore hokejovej NHL pokračovať v sezóne ihneď zápasmi play off.

Americké médiá už informovali, že vedenie NBA sa chystá dokončiť ročník prerušený pandémiou koronavírusu v komplexe spoločnosti Disney v Orlande za účasti 22 z 30 účastníkov súťaže. Liga by mala opäť pokračovať koncom júla. Plán však musia ešte schváliť majitelia klubov i zástupcovia hráčskej asociácie.

Finálová séria by mala vyvrcholiť až v polovici októbra. Správu priniesla agentúra DPA.